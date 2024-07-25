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Vergisini zamanında ödeyene “ödül”

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

 

Vergiyi zamanında ödemeyi özendirecek bir “ödül” sistemi üzerinde de çalışma yapıldı­ğını duydum…

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Kayıtdışı ve verisizlik zirvedeyken:

Mükellefin gerçek kazancı üzerinden vergi verdiğini kim, nasıl ispatlayacak?(!)

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Ayrıca…

Vergisini zamanında ödemeyene “ceza var” kanunda…

Ama…

Uzlaşma da var…

“Uzlaşma anapara üzerinden değil, cezalar üzerinden yapılacak” demek, vergi ödememe alışkanlığını mı bıraktıracak? (Dahası, aflar da varken)

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Kayıtdışı ve enflasyonun yüksek olduğu ortamda:

“Vergisiz ve kayıtdışı hayat”a alışkın mü­kellef:

“Vergimi 3-5 sene sonra cezasız veya dü­şük faizle öder, anaparayı da 3-5 sene kullan­mış olurum” diyerek devam edemez mi alış­kanlıklarına?"

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Vergisini tam ve zamanında ödeyene “en bü­yük ödül”:

Kayıtdışılığı ve kayıtdışılığın yarattığı haksız rekabet ortamını ortadan kaldırmak olur…

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Biz ise bilerek veya bilmeyerek kayıtdışını teşvik eden politikalar uyguluyoruz…

Örneğin:

ATO Başkanı Gürsel Baran anlattı:

“Esnaf odalarına kayıtlı 840 bin esnaf gelir vergisinden istisna tutulurken; aynı alanda/öl­çekte faaliyet gösterip ticaret odasına kayıtlı olan tacir bu kapsama alınmadı.

Yine esnaf kardeşlerimiz, Halk Bankası’n­dan indirimli faizle kredi kullanırken, aynı öl­çekteki ticaret odası üyesi bu imkândan fay­dalanmadı.”

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Rakibi desteklenen bir işletme, haksız reka­bete karşı ayakta kalabilmek için ne yapar?

Buna benzer yüzlerce örnek var…

 VELHASIL

 Vergi vermek vatandaşlık görevi…

Vergi alanın da (vatandaşın eşit şe­kilde yararlanacağı) görevleri (eğitim­den lojistiğe, sağlıktan adalete, piyasa koşullarından rekabete…) var…

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“Vergi vermemenin cezası var ama cezada uzlaşılabilir” demek, caydırıcı değildir…

Tıpkı, “Vergini zamanında verirsen yüzde 3 avantaj sağlayacaksın” demenin, yüksek enflasyon ve kayıtdışının olduğu bir ortamda özendirici olamayacağı gibi…

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