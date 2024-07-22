15 yıl destek alıp, işini/sektörünü geliştiremeyen var mıdır?

Vergi istisnaları:

Maliyetleri düşürüp rekabet edebi­lirliğini artırmak için girişimciye sunulan destektir…

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Bu destekle girişimciye:

Teknoloji geliştirmesi, istihdamını artır­ması/geliştirmesi, pazarını/ihracatını bü­yütmesi (vb) için imkân verilir…

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Sonucunda:

Teknolojisini, kârını, ihracatını, is­tihdamını, sermayesini ve dolayısıyla ödeyeceği vergiyi (sözleşme yapılmasa da!; ki denenebilir/denetlenebilir) büyüt­mesi istenir…

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Deniz ve hava taşıma araçları için, liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetle­rin, yıllardır uygulanan istisnalardan çıka­rılarak “kısmi istisna” kapsamına alınması düşünülüyordu…

Bu kararla, 5 milyar TL’ye yakın vergi ge­liri elde edilmesi planlanıyordu…

Ayrıca:

Bu istisna nedeniyle yüklenilen KDV ‘nin, gelir veya kurumlar vergisinin tespi­tinde gider olarak dikkate alınması imkânı sağlayacağı ve dolayısıyla “devreden KD­V”yi de azaltacağı biliniyordu…

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Sonra…

Bu düşünceden vazgeçildi…

Neden olarak da: “Firmalarımız rekabet avantajını kaybedecekti.” denildi…

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Ancak…

Diğer sektörlerde “gelişen”, “geleceği olan” birçok üretici, aynı yasa teklifiyle, is­tisna desteğini kaybetti…

Bu adil mi?

VELHASIL

Bir girişimcinin…

3 yıl, hatta 5 yıl desteklenmesi gere­kebilir/anlaşılabilir…

Teknoloji geliştirmek, sermaye bi­riktirmek, rekabet edebilirliğini artır­mak için (olağandışı, ‘dış/ekosistem etkili’ sorunlarla karşılaşmıyorsa) yeterli de bir süredir…

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Bir girişimcinin…

15-20 yılda kendini geliştirememesi ve hala desteğe ihtiyaç duyması na­sıl anlatılabilir?

Gelişemeyen bir girişimciyi, “kıt kaynaklara rağmen” yüzdürme ısrarı nedendir?

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ATO Başkanı Gürsel Baran, sohbeti­mizde, sektörlerde ihtiyaç fazlası (atıl) kapasite olmasına rağmen, o sektöre girmek isteyen yeni girişimcilerin dahi desteklendiğine dikkat çekti…

Haksız rekabete, kaynak israfına, kalkınamamaya, açıklara neden olan bu politikalardan vazgeçilmeli…