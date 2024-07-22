15 yıl destek alıp, işini/sektörünü geliştiremeyen var mıdır?
Vergi istisnaları:
Maliyetleri düşürüp rekabet edebilirliğini artırmak için girişimciye sunulan destektir…
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Bu destekle girişimciye:
Teknoloji geliştirmesi, istihdamını artırması/geliştirmesi, pazarını/ihracatını büyütmesi (vb) için imkân verilir…
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Sonucunda:
Teknolojisini, kârını, ihracatını, istihdamını, sermayesini ve dolayısıyla ödeyeceği vergiyi (sözleşme yapılmasa da!; ki denenebilir/denetlenebilir) büyütmesi istenir…
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Deniz ve hava taşıma araçları için, liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin, yıllardır uygulanan istisnalardan çıkarılarak “kısmi istisna” kapsamına alınması düşünülüyordu…
Bu kararla, 5 milyar TL’ye yakın vergi geliri elde edilmesi planlanıyordu…
Ayrıca:
Bu istisna nedeniyle yüklenilen KDV ‘nin, gelir veya kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak dikkate alınması imkânı sağlayacağı ve dolayısıyla “devreden KDV”yi de azaltacağı biliniyordu…
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Sonra…
Bu düşünceden vazgeçildi…
Neden olarak da: “Firmalarımız rekabet avantajını kaybedecekti.” denildi…
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Ancak…
Diğer sektörlerde “gelişen”, “geleceği olan” birçok üretici, aynı yasa teklifiyle, istisna desteğini kaybetti…
Bu adil mi?
VELHASIL
Bir girişimcinin…
3 yıl, hatta 5 yıl desteklenmesi gerekebilir/anlaşılabilir…
Teknoloji geliştirmek, sermaye biriktirmek, rekabet edebilirliğini artırmak için (olağandışı, ‘dış/ekosistem etkili’ sorunlarla karşılaşmıyorsa) yeterli de bir süredir…
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Bir girişimcinin…
15-20 yılda kendini geliştirememesi ve hala desteğe ihtiyaç duyması nasıl anlatılabilir?
Gelişemeyen bir girişimciyi, “kıt kaynaklara rağmen” yüzdürme ısrarı nedendir?
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ATO Başkanı Gürsel Baran, sohbetimizde, sektörlerde ihtiyaç fazlası (atıl) kapasite olmasına rağmen, o sektöre girmek isteyen yeni girişimcilerin dahi desteklendiğine dikkat çekti…
Haksız rekabete, kaynak israfına, kalkınamamaya, açıklara neden olan bu politikalardan vazgeçilmeli…