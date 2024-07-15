Na To…
NATO’nun asli görevi:
Üyelerinin özgürlüğünü, güvenliğini korumak…
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Kimine göre ise NATO’nun görevi farklı: Karşısına düşman koyup/yaratıp, birlikteliği (zorunlu hale getirmek) sağlamak… Üstüne: Tüm üyelere, “savunma sanayi ürünleri” satışını artırmak…
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(Stalin’i, “dağılmış Avrupa”yı birleştiren en büyük güç olarak kabul edenler vardı)
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ABD, Fransa ve Rusya’nın başı çektiği silah satışları:
2000 yılında 750 milyar dolar civarındaydı… 90’lı yıllarda da bu ortalamadaydı…
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ABD… 11 Eylül 2001 terör saldırısı… Sonrası; silah satışları rekorlara doyamadı… 2002 yılında, dünya silah pazarı, yıllık 1 trilyon dolar sınırını aştı…
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2010 yılında ise satışlarda gerileme başladı… Yine bir “düşman” bulunmalıydı…
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O tarihten bu yana yaşananlar ortada… Silah satışları mı?
2023’te 2.5 trilyon dolar sınırına dayandı… 2024’te 3 trilyon dolar hedefleniyor!!!
VELHASIL
Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesiyle, NATO ülkeleri GSMH’nin yüzde ikisini savunma harcamalarına ayırma sözü vermişti… Lüksemburg, Norveç gibi ülkelerin yanında Türkiye’de hala bu sözü yerine getirmedi…
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Ama…
Stockholm Enstitüsü’nün (SIPRI) raporuna göre, AB’de silah ithalatı 2019-2023 döneminde 2014-2018 dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 94 artmış…
Yani Rusya, Avrupa’yı yine bir araya getirmiş!
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“Nato kafa, nato mermer” derler bizde, anlamayana…
Yunanca bir deyimdir aslında, “Na to kefali, na to mermari”… Türkçesi, “İşte kafa, işte mermer”… Dünyanın düzeni de bu; örnek NATO; tam bir tiyatro…