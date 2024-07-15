NATO’nun asli görevi:

Üyelerinin özgürlüğünü, güvenliğini korumak…

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Kimine göre ise NATO’nun görevi farklı: Karşısına düş­man koyup/yaratıp, birlikte­liği (zorunlu hale getirmek) sağlamak… Üstüne: Tüm üye­lere, “savunma sanayi ürünle­ri” satışını artırmak…

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(Stalin’i, “dağılmış Avru­pa”yı birleştiren en büyük güç olarak kabul edenler vardı)

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ABD, Fransa ve Rusya’nın başı çektiği silah satışları:

2000 yılında 750 milyar dolar civarındaydı… 90’lı yıllarda da bu ortalamadaydı…

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ABD… 11 Eylül 2001 terör sal­dırısı… Sonrası; silah satışla­rı rekorlara doyamadı… 2002 yılında, dünya silah pazarı, yıllık 1 trilyon dolar sınırını aştı…

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2010 yılında ise satışlar­da gerileme başladı… Yine bir “düşman” bulunmalıydı…

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O tarihten bu yana yaşanan­lar ortada… Silah satışları mı?

2023’te 2.5 trilyon dolar sını­rına dayandı… 2024’te 3 trilyon dolar hedefleniyor!!!

VELHASIL

Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesiyle, NATO ülkeleri GS­MH’nin yüzde ikisini savunma harcamalarına ayırma sözü ver­mişti… Lüksemburg, Norveç gi­bi ülkelerin yanında Türkiye’de hala bu sözü yerine getirmedi…

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Ama…

Stockholm Enstitüsü’nün (SIPRI) raporuna göre, AB’de silah ithalatı 2019-2023 döne­minde 2014-2018 dönemine kı­yasla yaklaşık yüzde 94 artmış…

Yani Rusya, Avrupa’yı yine bir araya getirmiş!

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“Nato kafa, nato mermer” derler bizde, anlamayana…

Yunanca bir deyimdir aslında, “Na to kefali, na to mermari”… Türkçesi, “İşte kafa, işte mer­mer”… Dünyanın düzeni de bu; örnek NATO; tam bir tiyatro…