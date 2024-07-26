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Kıt olan, ‘kaynaklarımız’ değil...

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Kaynaklar kıt’ diyoruz…

Yanlış biliyoruz!

Kıt olan, ‘kaynaklarımız’ değil...

***

2018’de yazmışım:

“Ceviz… İthalatçıydık...

Son 10 yılda, bedava verilen arazilere, milyonlarca ‘ceviz fidanı’ diktik...

Meyve almak için, ‘bedava arazide fidan dikmek’ yeterli sandık...

Sulamamız, budamamız, ilaçlamamız yani ‘çalışma­mız’ gerekliliğini unuttuk...

Sonuç mu? 10 yıl sonra, bu­gün, ağaçların çoğu meyve vermiyor... Ve kesiliyor...”

***

Bugün…

‘Daha büyük’ ithalatçıyız!

Tükettiğimiz ceviz ve bade­min yüzde 80’ini ithal ediyo­ruz...

***

Bir ara arttı ceviz üreti­mimiz!

Sevindik...

Çok geçmeden ‘gerçekle’ yüzleştik… Her yıl, on mil­yonlarca dolarlık cevizin, kaçak yollarla Türkiye’ye sokulduğunu, ‘yerli ürün’ diye tescil ettirilip, piyasa­ya sürüldüğünü öğrendik...

2018 başında gümrük vergi­leri düşürüldü...

Kel göründü!

Ceviz ithalatındaki artış yüzde 300’ü aştı…”

VELHASIL

 Ders aldık mı? (Diğer soru­numuz)

Tabi ki hayır…

6 yıl sonra, bugün, ceviz ithalatı 200 milyon doları aşmış…

***

Ceviz, badem, ayçiçeği başta olmak üzere, kuruye­mişin anavatanıyken…

1-2 milyon liralık yatı­rımla ata tohumlarımızı ço­ğaltabilecekken…

Bazı bölgelerde evin bah­çesinde/dağda/taşta dahi üretip, dünyayı doyurabile­cekken…

***

Bu veriler ışığında, kıt olan nedir şizce?

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