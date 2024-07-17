Kayıtdışını/adaletsizliği önler mi, körükler mi?
Kayıtdışılık:
Sorunların temelinde yer alıyor…
Adaletsizliğin de…
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Bu nedenle:
Vergilendirmede ve vergi tahsilatında “kayıtdışıyla mücadeleye” odaklanılacaktı…
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Kayıtdışılıktan kurtulmak amaçken…
Ve…
Adaletsizliği önlemek hedefken…
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Emekli için yapılacak düzenleme ne anlatıyor?
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Kayıtdışılık ve adaletsizliği önlemek adına:
1 birim prim ödeyen, 12 bin 500 TL emekli maaşı alacakken;
2 birim prim ödeyen de 12 bin 500 TL’mi almalı?
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2 birim prim ödeyen de, 12 bin 500 TL emekli maaşı alacakken;
4 birim prim ödeyen 13 bin TL’mi emekli maaşı almalı?
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3 yıl prim ödeyen 12 bin 500 TL emekli maaşı alacakken;
30 yıl prim ödeyen 17 bin TL’mi almalı?
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Kayıtdışı çalışan, 12 bin 500 TL emekli maaşı alacakken;
Kayıt altında kalarak, primini ödeyen 12 bin 900 TL’mi almalı?
VELHASIL
Vergide “kayıtdışılığı ve adaletsizliği gidereceğine inanılan” 53 maddelik ilk paket komisyona sunuldu…
Aynı anda emekli maaşları ile ilgili düzenleme de geldi…
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Emekli maaşındaki adaletsizliği, 16 milyon kişi ağzından düşürmezken…
Ve milyonlarca genç:
Ailesi/çevresindeki bu tartışmaları dinleyerek büyürken…
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Yani milyonlarca genç, kayıt altında olanların dezavantajını hissederken…
Kayıtdışılığı bitirme hedefine nasıl ulaşılacak?