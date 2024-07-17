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Kayıtdışını/adaletsizliği önler mi, körükler mi?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Kayıtdışılık:

Sorunların temelinde yer alıyor…

Adaletsizliğin de…

***

Bu nedenle:

Vergilendirmede ve vergi tahsi­latında “kayıtdışıyla mücadeleye” odaklanılacaktı…

***

Kayıtdışılıktan kurtulmak amaçken…

Ve…

Adaletsizliği önlemek hedefken…

***

Emekli için yapılacak düzenleme ne an­latıyor?

***

Kayıtdışılık ve adaletsizliği önlemek adı­na:

1 birim prim ödeyen, 12 bin 500 TL emek­li maaşı alacakken;

2 birim prim ödeyen de 12 bin 500 TL’mi almalı?

***

2 birim prim ödeyen de, 12 bin 500 TL emekli maaşı alacakken;

4 birim prim ödeyen 13 bin TL’mi emekli maaşı almalı?

***

3 yıl prim ödeyen 12 bin 500 TL emekli maaşı alacakken;

30 yıl prim ödeyen 17 bin TL’mi almalı?

***

Kayıtdışı çalışan, 12 bin 500 TL emekli maaşı alacakken;

Kayıt altında kalarak, primini ödeyen 12 bin 900 TL’mi almalı?

VELHASIL

Vergide “kayıtdışılığı ve adalet­sizliği gidereceğine inanılan” 53 maddelik ilk paket komisyona sunul­du…

Aynı anda emekli maaşları ile ilgili düzenleme de geldi…

***

Emekli maaşındaki adaletsizli­ği, 16 milyon kişi ağzından düşür­mezken…

Ve milyonlarca genç:

Ailesi/çevresindeki bu tartışma­ları dinleyerek büyürken…

***

Yani milyonlarca genç, kayıt al­tında olanların dezavantajını hissederken…

Kayıtdışılığı bitirme hedefine nasıl ulaşılacak?

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