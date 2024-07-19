Vergi gelirleri için fizik/matematik ihtiyaçken…

Fizik mühendisliği:

Araştırma, geliştirme, tasarım çalışmalarının planlayıcısıyken…

Mühendislik çalışmalarında ortaya çıkan/çıkabilecek problemleri ortadan kaldırıp, verimlilik sağlarken…

Yani…

Bugün, en ihtiyaç duyduğumuz bilimlerden/bölümlerden biriyken…

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Geleceğimiz/umudumuz olan gençlerin, fizik bilimine merak duymasını sağlayabiliyor muyuz?

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Üniversite sınav sonuçları, somut olarak yanıtlıyor bu soruyu:

500 binin üzerinde “geleceğimiz/ umudumuz olan genç”, en ihtiyaç duyulan bu alanda soru cevaplayamamış…

250 bin geleceğimiz/umudumuz olan gencin, 14 soru üzerinden doğru cevap ortalaması ise 1 (bir)…

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Verimliliğin temeli olan matematikte de aynı tablo…

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Diğer konu:

Eczane (dükkan) açmak için… 4-5 yıl eczacılık okumaya gerek var mı? Veya…

Bir gencin, bilişim ürünleri marketinde çalışması için, en verimli 5 yılını “verimsiz sıralarda” harcatmak gerçekçi bir politika mı?

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Diğer konu: Hukuk, iktisat, işletme gibi neredeyse “her köyde” açılan bölümlerden mezun olanların sayısı milyonları aşmışken…

Yeniliklerin/teknolojinin temelini atan Fizik Mühendisliği

Bölümü sayısının bir elin parmakları kadar olması, size ne anlatıyor?

VELHASIL

Geçtik fizik mühendisi açığımızı, fizik mühendisi olanlarımızın dahi iş bulamaması ne anlama geliyor?

Ya mezun olmuş fizik mühendisimiz, “fizik mühendisi adayı” dahi değil; ya da

ekonomimiz, “reel bir ekonomi” değil…

Vergi kültürünün oluşmaması da… Giderin geliri karşılayamaması

da…

Dün vurguladığım Survivor ve Masterchef gibi yarışmalar için 400 bini aşan toplam başvuru sayısı da, bu hipotezleri doğrulamak için de veri oluşturuyor…