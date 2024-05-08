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“İthalatın kötüsü” de var, iyisi de…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

İthalat “çok yüksek” ve/veya artıyor olabilir…

Ama: Üretimi/ihracatı artırıyorsa ve turizm/yurtdışı çalışan gelirleriyle cari denge/fazla verilebiliyorsa ihtiyaçtır/sürdürülebilir…

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İthalat “çok düşük” ve/veya düşüyor olabilir…

Ama: Alım gücü, üretim ve/veya ihracattaki düşüş nedenliyse çok dikkat edilmelidir…

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Evet, ithalatımız düşüyor… Ayrıntıları ise olumlu/olumsuz tarafını anlatıyor…

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Örneğin 2023’ün Mayıs ayında toplam ithalat 34.2 milyar dolarken…

Yatırım malı ithalatı 4.8 milyar, ara malı ithalatı 25.3 tüketim malı ithalatı 4.1 milyar dolarmış…

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“İthalat düştü” dediğimiz, 2024’ün Mart ayında toplam ithalat 29.9 milyar dolarken…

Cari, bütçe ve tasarruf açığı veren bir ülkede yatırım malı ithalatı 4.3 milyar, ara malı ithalatı 20.9 miyar dolara düşerken, tüketim malı ithalatı 4.7 milyar dolara çıkmış…

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Aynı şekilde… Örneğin 2023’ün Ağustos ayında toplam ithalat 30.3 milyar dolarken…

Yatırım malı ithalatı 4.6 milyar, ara malı ithalatı 21.6, tüketim malı ithalatı 4.1 milyar dolarmış…

“İthalat düştü” dediğimiz, 2024’ün Şubat ayında toplam ithalat 27.9 milyar dolarken… Cari, bütçe ve tasarruf açığı veren bir ülkede yatırım malı ithalatı 4.3 milyar, ara malı ithalatı 20.9 miyar dolara düşerken, tüketim malı ithalatı 4.3 milyar dolara çıkmış…

VELHASIL

Yatırım malı ithalatı var… Ara malı ithalatı var…

Tüketim malı ithalatı var…

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Dış ticaret, bütçe, cari, tasarruf fazlası veren bir ülkede tüketim malı ithalatının artması çoğunlukla refahın göstergesi sayılabiliyor…

Tersi, yani borç fazlası veren bir ülkede ise yatırım ve ara malı ithalatı, çoğunlukla kalkınma ve refah için atılan adımları simgeliyor…

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