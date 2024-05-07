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“Verimsizim” diyebilmek…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

“Maliyetlerimiz yüksek” diyenlerimiz ne kazanıyor?... “Verimsizliğim yüksek” diyebilenlerimiz ne kazanıyor?…

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Şaşıracaksınız ama: “Verimsizliğim yüksek” diye itiraf edenlerimiz vardı…

Ve bu itirafın kazandırabileceğini, Ankara Sanayi Odası (ASO) 2019 yılında “model fabrika” ile kanıtlamıştı…

4 aylık eğitimden geçen “gönüllü 8 fabrika” verimliliğini 1.5 ile 3 kat arasında artırmıştı…

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Dün, ASO Başkanı Seyit Ardıç farklı bir noktaya dikkat çekti: “Sanayi temsilcileri ile yapılan bir anket sonucu: Firmaların sadece yüzde 22'sinin akıllı üretim sistemleri konusunda bilgili olduğunu gösteriyor.”

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Yıllardır bildiğimiz eksiğimize de vurgu yaptı Ardıç “Konuşmaktan daha fazlasını yapamıyoruz.”…

Ekledi: “Dijitalleşmeyi konuşuyoruz. Ama, Dünya Dijital Rekabet Gücü sıralamasında 2020 yılında 44’üncü sıradayken, 2023’de 53’üncü sıraya gerilemişiz. Bolca konuşmamıza rağmen 3 yılda 9 sıra daha geriye düşmüşüz.”

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Yıllardır bildiğimiz ikinci eksiğimizi de dillendirdi Ardıç “Kullanılmalı diyoruz ama kullanmıyoruz…”

Ekledi: “Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 kavramlarından sıkça söz ediyoruz. Fakat üretim süreçlerinde kullanmıyoruz.”

VELHASIL

Verimin kazandırdıklarını örnekleriyle görüyoruz, yapanı/başaranı biliyoruz, konular hakkında konuşuyoruz/tartışıyoruz…

Ama

Sanayide de verimsizliği yaşıyoruz; Her şey dahil sistemle turizmde de; Geleneksel deneyime sahip olduğumuz tarımda da…

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Örnek mi?

Dekarda 30-40 ton alan ceviz alan üreticilerimiz çoğunlukta…

Yabancıların aldığı miktar 200 tona yaklaşmakta…

Fındıkta da durum aynı, zeytinde de, siyasette de, bürokraside de, eğitimde de sporda da…

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