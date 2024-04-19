Lojmanlardan 100 milyar dolar gelir mi?

Kamuda tasarruf…

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Lojmanlar kalemi…

“Kamuda tasarruf programı”nda ön plana çıkacak… Gideri düşürmekle kalmayıp, bütçeye ciddi kaynak girişi de sağlayacak…

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Sayısı 200-250 bin arasında ifade edilen lojman ve lojmanların bulunduğu arsaların kira/satışı için değer tespitiyle işe başlanacak… Lojman arsalarında kamu-özel ortaklığıyla proje geliştirilmesi de gündemde tutulacak…

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Portföyde..: Aylık kira değeri 50 bin TL’yi aşan, ancak “bin TL” kira ve “300 TL” ısıtma/soğutma bedeli ödenerek ikamet edilen (Tadilat giderleri de kurumlar tarafından karşılanan…) mülkler de var…

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Üzerinde 10 daire bulunan; Ama arsa değeri 300 milyon TL’yi aşan; Dahası: Alınan kira ücreti, site giderlerini karşılamayan mülkler de var…

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Arz/talep dengesizliği nedeniyle…

Kira fiyatlarının uçuk rakamlara çıktığı bazı bölgelerde kullanılmayan/viraneye dönen/kısıtlı kullanılan (14 dairenin 3’ü kullanılıyor) mülkler de var…

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Lojmanlar haricinde… Ödemesi kurumlar tarafından yapılan kiralamalar da var… Çeşitli nedenlerle lojmanda oturmak istemeyenlerin kirasını veya kirasının belirli bölümünü karşılayan kurumlar da var…

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2019 yılında, 10 yılını doldurmuş lojmanların satışına başlanmasının ardından, “yenileme” adı altında lojman alımına devam eden kurumlar da var…

Kamu tarafından alımı gerçekleştirilmiş, 2024 yılında teslim alınıp, lojman olarak kullanılacak konutlar da var…

VELHASIL

Uzmanına göre: “Lojmanlar… Emsali baz alınıp kiraya verildiğinde, aylık 10 milyar TL’ye yakın ek gelir sağlanabilir… Artı olarak, tadilat/yakıt/bakım giderlerini düşürür…”

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Daha çarpıcısı… “Lojmanlar ve/veya arsaları… Emsali baz alınıp satıldığında, 100 milyar dolara yakın gelir sağlanabilir…”

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Daha mantıklısı… “Arsalarda…

Kamu-özel ortaklığıyla 1 milyonun üzerinde konut yapılabilir… Ki bunun yaratacağı katma değer ve parasal/sosyal/verimlilik değeri bugünden hesaplanamaz…”

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Konut ihtiyacının ve fiyatının sosyal dengeyi bozduğu; alım gücünü eritip, enflasyonu tetiklediği; ev sahibi-kiracı gerginliğini/dava sayısını daha da artıracağı beklentisinin alevlendiği süreçte “lojman taşıyla, birkaç kuş vurulabilir…” Tabi ki, her vatandaşın üzerinde hakkı olan bu kamu malı, rant sağlamaya aracılık da edebilir… Hangisinin seçileceğini yaşayıp göreceğiz…

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(Kamu tasarrufunda neden yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu/ duyulacağını Pazartesi günü yazacağım)