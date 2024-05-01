İşçiler, bayramı tarlada/ fabrikada kutlarken…

Fabrikalar çalışıyor 1 Mayıs’ta…

“Çağala toplamaya başlıyoruz. Bayramı tarlada kutlayacağız” diyen çiftçi arkadaşım da…

Lojistik hizmeti verenler de, deprem bölgesindeki inşaat ustaları da…

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Kamu mu? Yine resmi tatilde!

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Kamu dışındaki, kamu da var… Örnek mi?

Son yılların politikalarıyla yeşeren:

Engeli olmamasına rağmen, işgücü dışında kalmayı tercih eden; “Fabrikada, tarlada 8 saat çalışacağıma, siyasi partide 2 saat oturup, geleceğimi kurtarabilirim” düşüncesi kazandırılan;

“Herkes alıyorsa, ben de yardım almalıyım” diyen… Binlerce, yüzbinlerce değil, milyonlarca vatandaş da resmi tatilde…

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Hakkını da arıyor!

Yardım azalınca itiraz/ tehdit ediyor… O itirazlar da kabul görüyor; yeni yardımlar türetiliyor…

VELHASIL

İşgücü tanımına uymasına rağmen yardımla yaşama tercihinde bulunanlarımız, ekonomideki sıkıntının nedenlerini de biliyor! Suçluları ve çözüm önerilerini sıralayabiliyor…

Çünkü: Eğitimi var! Tarihi/dini bilgisi var; analiz yeteneği var; siyasi çevresi var…

Tüm bunların sentezinden oluşan “kültürü” ve “yüksek sesi” var…

Doğal olarak tatili de hak ediyor!

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Zamanın/verimliliğin/bilimin/emeğin/çabanın değerini bilen; Sadece o sayede refahın artabileceğini gören; İşçiler, sanayiciler, ihracatçılar, bilgi/ çabalarıyla ekonomiyi ayakta tutmaya çalışanlar mı? Bayramınız kutlu olsun…