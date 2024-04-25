Mevduat sahiplerinden yüzde 15 almak mı, üstüne yüzde 15 vermek mi?

Nisan ayı sonu itibariyle… Mevduat faiz geliri üzerinden alınan gelir vergisi stopajı tekrardan yüzde 5’ten yüzde 15’e çıkacak…

“ Tekrardan ” diyorum, çünkü, 2020 yılının Eylül ayına kadar da yüzde 15’ti…

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O tarihte Eylül 2020- Mayıs 2024 tarihleri arasında açılacak mevduat hesapları için: 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 5; 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3; 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 oranında olacak şekilde düzenleme yapılmıştı…

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Ama…

Mevduat sahiplerinden bırakın yüzde 15 stopaj almayı, üstüne yüzde 15 ödememiz gereken dönemdeyiz…

Neden?

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Yatırımın önündeki en büyük engeldir “tasarruf eksikliği”… Tasarrufun önündeki en büyük engeldir “doğru yatırım eksikliği”…

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Parasını üretimde kullanmak yerine (çeşitli nedenlerle) bankaya yatırıp, faiz almayı tercih edenler olabilir…

Ve yine çeşitli nedenlerle o tasarruf yastık altında da tutulabilir…

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Ekonomi biliminin tercihi: İkisi dışında seçeneği olmayan vatandaşların, tasarruflarını bankada değerlendirmesi…

Tasarrufun değerini artıracağı ve o tasarrufların “kredi müşterileri” aracılığı ile yatırımları artırabileceği olasılıkları bu tercihin nedeni…

VELHASIL

Son yıllarda uygulanan TL ve faiz politikası:

TL mevduatı seçen tasarruf sahibine ciddi oranda para kaybettirdi…

Tasarruf sahibinden, borçlulara servet aktarımı sağladı…

Bankaya para yatıranı zararlı, aldığı krediyi üretimde kullanmayanı ise karlı çıkardı…Ve bu nedenlerle üretim/tüketim/arz/talep/kur dengeleri bozuldu…

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Oysa ekonomi bilimine göre bankadaki mevduat: Sahibine faiz (enflasyona göre hesaplanmış reel faiz) kazandırır…

Ve kredi kullananların girişimi/yatırımı/üretimi/ istihdamı/ihracatı ve sonucunda tüketimi/talebi/ döviz girdisi ile ekonomiye kazandırır…

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Mevduat sahiplerine zorluk çıkarmaya değil, mevduatın artmasına odaklanılmalıdır…

(Bu politika TL’ye talebi artırırken, bu açıdan da enflasyonla mücadeleye katkı verir…)