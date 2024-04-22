Genelgeleri önemsememe hastalığı…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuda tasarruf konusunda “yasal düzenlemelere” de ihtiyaç duyulacağına vurgu yaptı… Tasarruf ve verimlilik gibi “ekonominin olmazsa olmazı” iki parametre için, neden yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu sorusuna ise yanıt aranmadı…

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Harcama kalemi ekonominin canlılığı için önemlidir… Ancak… Kalkınma/refahı getirecek yatırımlar için “tasarruf ” ve “verimlilik” önceliklidir…

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Gelişmemiş ve/veya az gelişmiş ülke siyasetinde ise: Harcama kalemi önceliklidir; çünkü onla beslenilir…

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Göreve geldiği ay yaptığımız sohbette… Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program ve Kalkınma Planı’nda tasarruf ve verimliliği ön plana çıkarma zorunluluğumuzun altını çizmişti…

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Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldiği ilk ay… Kamu kurumlarına gönderdiği genelge ile tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesini istedi, “Tasarruf takibini tavizsiz yapın” dedi…

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Sonuç mu? O tarihten itibaren temsil, tören, ağırlama, tanıtım ve personel giderleri ikiye katlandı… Hatta yeni lojman alımları dahi yapıldı…

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(Bu ülkede, “Kamu alımlarında, yerli malına öncelik verin; yüzde 15 avantaj sağlayın” şeklindeki Başbakanlık Genelgesi dahi sümen altı edilmişti…)

VELHASIL

Uzun zamanda edinilen “zorunlulukları görmeme” ve “genelgeleri önemsememe/uymama” alışkanlıkları/kültürü… Kısa zamanda nasıl törpülenir?

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Akla ilk müeyyide/yaptırım/hesap verme zorunluluğu geliyor… Bunun için de yasal düzenleme gerekiyor…

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Peki, yasal düzenleme kronikleşen bu hastalıklarımızı iyileştirir mi? Yasaların etrafından dolaşma ve açık bulma konusunda da bir yasal düzenlemeye ihtiyacımız olacak galiba!