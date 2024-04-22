  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. Genelgeleri önemsememe hastalığı…

Genelgeleri önemsememe hastalığı…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuda tasarruf konusunda “yasal düzenlemelere” de ihtiyaç duyulacağına vurgu yaptı… Tasarruf ve verimlilik gibi “ekonominin olmazsa olmazı” iki parametre için, neden yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu sorusuna ise yanıt aranmadı…

***

Harcama kalemi ekonominin canlılığı için önemlidir… Ancak… Kalkınma/refahı getirecek yatırımlar için “tasarruf ” ve “verimlilik” önceliklidir… 

***

Gelişmemiş ve/veya az gelişmiş ülke siyasetinde ise: Harcama kalemi önceliklidir; çünkü onla beslenilir…

***

Göreve geldiği ay yaptığımız sohbette… Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program ve Kalkınma Planı’nda tasarruf ve verimliliği ön plana çıkarma zorunluluğumuzun altını çizmişti…

***

Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldiği ilk ay… Kamu kurumlarına gönderdiği genelge ile tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesini istedi, “Tasarruf takibini tavizsiz yapın” dedi… 

***

Sonuç mu? O tarihten itibaren temsil, tören, ağırlama, tanıtım ve personel giderleri ikiye katlandı… Hatta yeni lojman alımları dahi yapıldı… 

***

(Bu ülkede, “Kamu alımlarında, yerli malına öncelik verin; yüzde 15 avantaj sağlayın” şeklindeki Başbakanlık Genelgesi dahi sümen altı edilmişti…)

VELHASIL

Uzun zamanda edinilen “zorunlulukları görmeme” ve “genelgeleri önemsememe/uymama” alışkanlıkları/kültürü… Kısa zamanda nasıl törpülenir?

***

Akla ilk müeyyide/yaptırım/hesap verme zorunluluğu geliyor… Bunun için de yasal düzenleme gerekiyor…

***

Peki, yasal düzenleme kronikleşen bu hastalıklarımızı iyileştirir mi? Yasaların etrafından dolaşma ve açık bulma konusunda da bir yasal düzenlemeye ihtiyacımız olacak galiba!

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Lojmanlardan 100 milyar dolar gelir m 19 Nisan 2024
“Tüketim/talep” ile “israf” karıştırılıyor… 18 Nisan 2024
Yeni/yüksek vergi mi? Toplanabilen vergi mi? 17 Nisan 2024
35 milyar dolarlık yatırım refahı düşürebilir mi?! (1) 16 Nisan 2024
Savaşta/misillemede füze mi ekonomi mi? 15 Nisan 2024
Dış ticaret verileri ne söylüyor? 08 Nisan 2024
AK Parti de CHP de tedirgin… 04 Nisan 2024
“Seçim çalışmasına 10 bin, süt/badem çalışmasına 1 kişi…'' 01 Nisan 2024
Rosatom atık oranını düşüren yeni teknolojiler geliştirdi 27 Mart 2024
5 milyon tecrübeliyi üretimden uzaklaştırmak… 25 Mart 2024