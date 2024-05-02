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Enerji Lisesi; Tarım Lisesi; Tasarım Lisesi…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Yıl 2018…

Milli Eğitim Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı arasında protokol imzalandı…

Enerji Liseleri kurulacaktı…

***

 Başlangıç için 10 şehir belirlenmişti…

Bu şehirlerdeki binlerce çocuk enerji alanının alt kalemlerinde “teknik eleman” olarak yetişecek, kendi hayatlarını kurtaracak, yatırımcıya güven verecek, yani ekonomiye can katacaktı…

Öğrenciler, fabrikalarda pratiğini de geliştirecek, maaş da alacaktı… 

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“3 Yenilenebilir Enerji Lisesi”, “7 Tabii Kaynaklar Lisesi” atölye, laboratuvar, pansiyon ve kapalı spor salonlarıyla tam donanımlı planlandı…

Bu okullarımız enerji teknolojilerinin geliştirilmesi, rezerv madenciliği gibi alanlarda otorite olacaktı…

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200-300 yıl önce olduğu gibi, 2018’de de:

İşgücünde arz talep dengesizliğinin, üretimde arz talep dengesizliğini tetiklediği; Üretimdeki arz talep dengesizliğinin, cari/bütçe/tasarruf/yatırım/istihdam açıklarını tetiklediği; Açıkların, borçlanmayı/döviz kuru fiyatını/vergileri/enflasyonu ve dolayısıyla faizleri ve dolayısıyla yatırım açığını tetiklediği de biliniyordu…

Ve…

Borçların/enflasyonun/alım gücü daralmasının sosyal ve kültürel yapıyı olumsuzluğa sürüklediği de biliniyordu…

VELHASIL

Enerji Liseleri girişimine bu nedenle çok sevinmiş, o gün, yarım sayfaya yakın yazı yazmıştım…

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Ardından dönemin Milli Eğitim Bakanı ile de sohbet etmiş; projenin Tarım, Makine, Turizm, Tasarım, Yazılım, Kimya gibi 30’a yakın alanda geliştirileceğini öğrenmiş, sonraki yazımın başlığını “Milli Eğitim de Devrim” olarak atmıştım…

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Başta da söyledim, eğitim planlaması/niteliğindeki sıkıntıların, sorunların ana kaynağı olduğu yüzyıllardır biliniyordu…

Buna rağmen maalesef ve nedense o okullar da unutuldu/unutturuldu…

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Sonuç mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dikkat çekti önceki akşam, “İşini büyütmek, üretimini artırmak isteyen firmalarımızın en büyük endişe kaynağı kalifiye eleman kıtlığıdır. Buna çözüm bulacağız…”

 

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