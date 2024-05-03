Enflasyon mu? “Nasıl olsa temmuzda düşecek!”…

ODTÜ İktisat Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi sormuş, dünkü yazımın ardından: “…Üretim artışıyla enflasyonun düşebileceğini söylüyorsunuz…

Artan üretim, talebin de düştüğü bir süreçte, daha yüksek bir arz ve çöp anlamına gelmez mi?”

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Ekonomi, birçok parametreye bağımlı, ama karmaşık olmayan bir bilim…

Her gün yaşadığımız/gördüğümüz/yaptığımız/yapmaktan kaçındığımız/yapmaya üşendiğimiz bu parametreler arasında bağlantı kurmak da zor değil…

Biraz matematik bilgisi, biraz mantık/merak/analiz/sorgulama yeterli…

Bu nedenle, İktisat Bölümü 1’inci sınıf öğrencisinden (kolaycılığın tavan yaptığı günümüzde..) bu soruyu almak, umut verici/sevindirici…

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Enflasyonun; Dünya halklarının/üreticilerinin ihtiyacını baz alan, Dünyadaki üreticiler ile rekabet edebilen, Çevresi olanın değil, geliştirenin/çabalayanın desteklendiği bir üretim anlayışı/artışıyla; Vatandaşa/yatırımcılara maliyet/vergi/ödeme garantisi yükleyen değil, “maliyet düşüren” altyapı (demiryolu, denizyolu gibi…) yatırımlarıyla düşürülebileceğine dikkat çekiyorum…

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Bu üretim anlayışıyla: Üretilen ürün, çöp olmaktan çıkarılabilir;

Yüksek arz dış talebe yönlendirilebilir; Stok ve maliyetleri düşürülebilir…

Ve sadece bu gerçekçi/verimlilik temelli üretim yapısıyla: Döviz girdisi sağlanarak döviz/borçlanma ihtiyacı azaltılabilir ve dolayısıyla kur fiyatlarında da, faizlerde de, enflasyonda da düşüş sağlanabilir…

VELHASIL

Bugün, enflasyon verileri açıklanacak…

Ve verdiği/vereceği tahribat yüksek olsa da, fazla sorgulanmayacak…

“Nasıl olsa temmuz/ağustosta düşecek!” düşüncesi, hâkim olacak…

Ya sonra?

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Sonranın iyi olması için, birçok alanda yapısal değişim gerekiyor…

Örnek mi? ODTÜ’lü arkadaşım gibi, çevresinde/dünyada olup biteni anlamaya/sorgulamaya/soruna ve çözüme odaklayan bir eğitim yapısı inşa etmek ihtiyaç/öncelik/zorunluluk arz ediyor…