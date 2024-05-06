Yaş ortalamamız 35’e dayandı… Genç nüfusla övündüğümüz günler geride kaldı…

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1970’de 19’muş ortalama…. 1980’de 20’ymiş… Bazı ülkeler o dönemde eğitim/sanayi hamleleri yaparken; gençlerimizin enerjisi farklı alanlara yönlendirilmiş!!!

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1990’da 21, 2000’de 22’ye yükselirken, farklı bir politika mı izlenmiş? Tabi ki hayır…

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O gençlerimizin de çoğunluğu En verimli çağlarında; Çoğu niteliksiz okullarda; Vakit geçirmeye yönlendirilmiş…

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Öyle ya… Yetenek geliştirdiğini sandığımız okullarımızda yetişen 30-35 milyon genç: 7-8 milyon emekliye dahi bakamamış…

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2010’da ortalama yaşımız 29’u ve nihayet 2023 sonunda 34’ü aştı… Emekli sayısı da 16 milyona ulaştı… Dünyadaki teknolojik gelişim ve değişim hızına rağmen; “geleceğimiz gençleri” yönlendirme konusunda, adım attık mı?

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Attığımız adımların sonucu ortada…

VELHASIL

“Gelişmemiş” diye bildiğimiz ülkeler var…

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Örneğin Pakistan… Yaş ortalaması 22… Bir zamanlar övündüğümüz genç nüfus, şimdi onlarda… Bangladeş’te 26… Nijer’de 15’in altında…

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Frankfurt’ta katıldığım fuarlarda karşılaşıyorum, Pakistanlı/Bangladeşli gençlerle… Mart ayında gittiğim tekstil fuarına, 1 uçak liseli/üniversiteli genç göndermişti Bangladeş, görerek/yaparak öğrensinler, “dünyayı tanısınlar”, “meraklansınlar”, “mesleklerini sevsinler” diye…

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Biz mi? Genç nüfusla övünmeye devam…