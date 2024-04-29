Memur sayısı/maaşının işçiye oranını, MB kadar konuşsak, enflasyon düşerdi (2)

Önceki yazıda memur sayısı/ücreti ile işçi sayısı/ücretini karşılaştırmıştım…

Kamu personeli sayısı/giderlerindeki artışın bütçe dengesine ve çalışma hayatına verdiği zararı anlatmaya çalışmıştım…

Konuyu ekonominin temel sorunlarından biri olarak nitelemiştim ama hafta sonu gelen maillerle, konunun Türk ekonomisinin en temel sorunu olduğunu anladım…

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Kamuda tasarruf istiyorsak…

İktisat bilimine göre üç yol var:

1 - İsrafı önleyeceğiz…

2 - Çalışanların verimliliğini artıracağız...

3 - Yatırımları/personel alımını ihtiyaç önceliğine göre, etki analiziyle yapacağız…

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Kamu harcamalarında örneğimiz kamu personeliydi…

Kamu personelinde de örneğimiz “performans değerlendirme” olsun…

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Personel/iş performans değerlendirmesi/analizi etkin yapılmayınca/yapılamayınca neler oluyor?

Önce, 1 kişinin yapabildiği/yapabileceği 2 iş için, ayrı ayrı 2 iş tarifi yapılıyor…

İkinci tarife göre de 1 personel alınıyor…

Yeni alınan personel, zorlanmadan yarım saatte yapabileceği işi 1-2 haftaya yayınca, (etki analizi yapmayı da bilmediğimizden) personel sayısının eksik olduğu kanaatine varılıyor…

Ek personel alınıyor…

(Dahası var… Sıklıkla yönetici değişiyor… Bu değişimin getirisi, “mevcut personelin” müşavir kadrosuna alınması oluyor… Ve yeni personel geliyor…)

Sonuç mu?

1 kişinin 1 günde yapabileceği 2 iş için, (ayrı binalarda, ayrı idari personelle…) 20’şer kişilik kadro kuruluyor…

VELHASIL

Verimlilik: Sağlanan faydayı/katma değeri maksimum seviyeye çıkarmaktır…

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Bir işin fayda/katma değer yaratmadığı nereden anlaşılır? En basit örnek: Pandemi… Milyonlarca kamu personeli, aylarca işe gitmemesine rağmen, bir aksaklık yaşanmadı…

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Ama…

Bir buğday/mısır veya domates/soğan üreticisini veya sanayide bir torna ustasını düşünün…

1 gün uzak kalsın arazisinden/ fabrikasından, bakın ne oluyor?!

Yoksa o da sürme/ekme/gübreleme/ilaçlama için ayrı birimler, sulama için ayrı birim, hasat/pazarlama/muhasebe/taşıma için ayrı birimler kurmayı mı tercih ediyor!

Yaptığı işe göre kazancı/olanakları bir kamu personelinin onda biri kadar olamasa da:

9 günlük tatilde de, cumartesi/pazar da yalnız kendine değil, (haberi olmasa da) toplumun/ekonominin faydasına hizmet ediyor…