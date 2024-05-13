Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki tarihle geldi, İstanbul'u uyardı! Bir tenkit de o il için...

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Bursa Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Yenilikçi Yapı Zirvesi’nde konuştu. İHA'nın haberine göre; Yoshinori, Türkiye’nin depremle yaşamayı öğrenmesi, küçük yaşta eğitimlerin verilmesi ve depreme dayanıklı binaların inşa edilmesi üzerine öğrencilere bilgiler verdi.

İstanbul’da 1766 yılında 7,1 büyüklüğünde deprem olduğunu hatırlatan Yoshinori Moriwaki, "Bu depremler tekrar tekrar geliyor. İstanbul'u etkileyen 1509 yılındaki depremden 257 yıl sonra 1766 yılında meydana gelmiş. 1766 yılındaki depremin üzerinden ise 258 yıl geçti" ifadesini kullandı.

Büyük depremlerin 250 senede bir geldiğinin görüldüğünü belirten, Moriwaki şöyle devam etti: "Fay hatlarının enerjisini biriktirdiğini görüyoruz. Artık hazır olmamız gerekiyor. Depremin gelmeyeceğini söyleyen iki hoca var ama bizim kendimizin de binalarımızın da bir an önce depreme hazırlanması gerekiyor" dedi.

'Çanakkale'de büyük deprem olabilir'

Türkiye’nin birçok yerinde yaşanan depremlerle ilgili neler yapılması gerektiği hakkında da bilgi veren Moriwaki, "Çanakkale’de 2024 yılında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu bölgede günde 20-30 küçük deprem oluyor ama ileride büyük bir deprem olabilir. Çanakkale tarafının da tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yaşanan küçük depremler olabilecek büyük depremlerin önüne geçmiyor" şeklinde konuştu.

Bursa'da ortaya çıkan yeni fay hattı

Bursa'da ortaya çıkan yeni fay hattıyla ilgili de konuşan Moriwaki, "Bu fay hattını görmenin önemi yok. Kimse endişelenmesin. Japonya’da yüzde 60’tan fazla yeni fay hattında deprem meydana geliyor. Türkiye’de fay hattı varsa deprem geliyor diye biliniyor. Aslında görülmeyen yerde de fay hatları var. Kaynamış yumurtayı düşünün, ilk vurduğunuzda birkaç çatlak oluşuyor. Daha sonra vurduğunuzda ise sağlam olan yerler de çatlamaya başlıyor. Birçok çatlak meydana geliyor" dedi.

'Büyük depreme hazır olmamız gerekiyor'

Dünya ortalamasına göre, 5,5 büyüklüğündeki depremler metrekare üzerinden hesaplandığında, Japonya'nın 6’ncı, Türkiye'nin ise 17’nci sırada yer aldığını ifade eden Moriwaki, şöyle konuştu:

* Türkiye’de en büyük deprem 7,9 büyüklüğünde meydana gelmiş ama o fay hattı Endonezya’dan başlayıp İspanya’ya kadar uzanıyor. Ancak yine de büyük depreme hazır olmamız gerekiyor.

Türkiye'de çok deprem olmuyor, ama...

* Depreme can kaybından bakınca, Türkiye 3’üncü sırada yer alıyor. Japonya ise deprem ihtimallerinin yüksek olmasına rağmen 7’nci sırada yer alıyor. Tabii bir de bu hayatını kaybedenlerin depremden değil, tsunami, yangın veya diğer olaylar sebebiyle öldüğü tespit edildi.

* 2011 yılında yaşanan depremde, 20 bine yakın insan hayatını kaybetti. Bunların sadece bin tanesi deprem sebebiyle vefat etti. 19 bin kişi ise tsunami sebebiyle hayatını kaybetti. Türkiye’de ise çok deprem olmamasına rağmen dünya sıralamasında 3’üncü sırada yer alıyor. Bunun çözümü ise bizden geçiyor.

10 milyondan fazla kaçak yapı var

Türkiye’deki 21 milyon yapı stokunun yüzde 50’sinin izinsiz olarak kaçak yapıdan oluştuğuna dikkat çeken Moriwaki, imar barışı gibi afların bir daha olmaması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

* Senede bir kere yapılan tatbikatlar yetersiz. Bunun anaokulundan itibaren insanlara anlatılması ve uygulamasının yapılması gerekiyor. Çocuklardan saklamamak gerekiyor. Bilmediği için panik oluyorlar.