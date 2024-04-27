Kiğılı CEO’su Sena Suerdem, “85 yıllık markamızın kapsayıcı tecrübesini geleceğe daha güçlü ve dinamik adımlarla taşımak için başlattığımız dönüşüm yolculuğumuzda her zaman yenilikçi projeler ve iş birlikleri arayışında olduk.

Bu arayışımız bizi Barış Arduç’la ve onun etkileyici tarzıyla buluşturdu. Barış ile yollarımız kesiştiğinde, Kiğılı’nın değişim ruhunu yansıtacak bir reklam filmi projesi üzerinde çalışmaya başladık. Barış Arduç'un karizması ile Kiğılı'nın köklü geçmişi ve ülke sınırlarını aşan kalitesini bir araya getiren bu projeyi gerçeğe dönüştürmekten büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Kiğılı’nın geçtiğimiz yıl başlattığı rahat ve özgüvenli dönüşüm stratejisinin yeni adımı olan bu lansman, Kiğılı CEO’su Sena Suerdem’in ev sahipliğinde, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, Kiğılı Pazarlama Direktörü İlkay Keleş ve Kiğılı ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğe, aralarında Mustafa Taviloğlu, Ömer Taviloğlu, Sedef Orman, Aslıgül Orman, Nazlı Orman, Füsun Kuran, Sinan Kuran, Cemal Can Canseven, Doğuş Cabakçor gibi isimlerinde yer aldığı cemiyet, sanat ve iş dünyasından birçok önemli konuk katıldı.

Etkinliğin onur konuğu Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı “Mütevaziliği ömrüm boyunca korumaya, çocuklarıma, torunlarıma aktarmaya büyük önem verdim. Hepinizin bildiği üzere Sena Suerdem ile Kiğılı’da başlayan değişime, en uygun ismin Barış Arduç olduğunu düşündüm. Barış’ın mütevazi hayatını ve profesyonel duruşunu her zaman çok beğendim ve markamız ile örtüşeceğine inandım. Tanıştıktan sonra da ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gördüm” dedi.

"Kiğılı ile uzun bir yolculuğa çıktık"

Barış Arduç ise “Kiğılı ile uzun soluklu bir yolculuğun ilk adımını attık. Kendi hayatım ve stilimle uyuşan bir marka ile bir arada olmak, Kiğılı ailesinin bir parçası olmak benim için büyük bir mutluluk.” dedi. Barış Arduç’un iş ve sosyal hayatı dışında özel anlarda da Kiğılı’dan “üstüne rahat bi’ şeyler giyerek” daima şık ve daima rahat olduğunu akılda kalıcı bir şekilde vurgulamayı amaçlayan reklam filminde, Kiğılı’nın değişen ve gençleşen çizgisi, gündüzden geceye her ana uyarlanabilen multifonksiyonelliği de ortaya konulması hedefleniyor.