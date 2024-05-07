Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor (Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?) 7 Mayıs
Akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim gelecek. 7 Mayıs 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı, motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma... Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim bekleniyor.
İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 42,61 TL'ye, Ankara'da 43,50 TL'ye, İzmir'de 43,74 TL'ye gerileyecek. Motorinin litre fiyatı ise ortalama İstanbul'da 40,11 TL'ye, Ankara'da 41,04 TL'ye, İzmir'de 41,29 TL'ye gerileyecek.
Güncel akaryakıt fiyatları
İSTANBUL
Benzin fiyatı: 43,98 TL
Mazot fiyatı: 41,39 TL
LPG fiyatı: 20,97
ANKARA
Benzin fiyatı: 44,85 TL
Mazot fiyatı: 42,29 TL
LPG fiyatı: 20,87 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 45,11 TL
Mazot fiyatı: 42,56 TL
LPG fiyatı: 20,51