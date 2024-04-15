Brent petrol 90 dolar sınırında

Cuma günü 92,18 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 89,92 dolar oldu.

Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,17 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte İran-İsrail arasındaki tansiyonun düşürülmesi için artan diplomatik çabalar etkili oldu.

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı gerçekleştireceği beklentisiyle cuma günü ekimden bu yana en yüksek seviyesini kaydeden petrol fiyatları, bölgedeki gerilimin hafifletilmesine yönelik çalışmalar sonucu azalan arz endişeleriyle düştü.

FED kararı da etkiledi

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğine yönelik öngörülerin kuvvetlenmesi de petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekledi.

Analistler, beklenenden güçlü gelen enflasyon verilerinin Fed'in faiz indirimlerine haziranda başlayacağına dair umutları azalttığını belirtti. Bu durum, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasını sağlarken petrolü alıcılar için daha pahalı hale getirerek petrol fiyatlarındaki yükselişi kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 90,27 ile 90,37 dolar aralığının direnç, 90,04 ile 89,91 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.