“Dünyaya Sevgi ve Saygı Kuşağı” projesi başlıyor

National Geographic ve Yuvam Dünya Derneği’nin iş birliği ile Dünya Ayı kapsamında, “Dünyaya Sevgi ve Saygı Kuşağı” projesi hayata geçiriliyor. Disney Koruma Fonu'nun da desteklediği Yuvamız (ourHOME) kampanyası dahilindeki projenin lansmanında, dünyanın korunması gereken güzellikleri konuşulurken; Ahtapotların Gizemli Dünyası belgeselinin de gösterimi yapıldı.

National Geographic ve Disney’in başlattığı #Yuvamız kampanyası dahilinde National Geographic ve Yuvam Dünya Derneği’nin hayata geçirdiği “Dünyaya Sevgi ve Saygı Kuşağı” projesi, yaklaşık 30 yıldır yaban hayatı ve doğayı korumak adına çalışmalar yapan Disney Koruma Fonu tarafından destekleniyor.

Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık’ın moderatörlüğünde, Yuvam Dünya Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Kurnaz ve National Geographic kaşifi, deniz bilimcisi ve su altı fotoğrafçısı Arzucan Aşkın’ın katılımıyla gerçekleşen projenin lansman etkinliğinde, iki değerli uzman davetlilerle tecrübelerini paylaşırken; dünyanın korunması gereken güzellikleri ile ilgili mesajlar verdiler.