Mersin Turizm Fuarı ile şehrin turizm potansiyeli tanıtılıyor

Müjde DEMİR

Fuar kapsamında, Mersin'in turizm potansiyelini keşfetmek isteyen ziyaretçiler için yaklaşık 50'den fazla işletme stant kurdu. Mersin Turizm Fuarı’nın açılışında konuşan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Mersin’in doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası ile geniş bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Yaşar, “Kadim kültürlerin kavşağındaki şehrimiz tarih ve kültür meraklılarını cezbetmektedir. Mersin, kıyı turizmi için ideal bir destinasyondur.

Mersin'in verimli arazileri tarım turizminde cazip bir zemin oluşturmaktadır. Zengin yöresel yiyecek ve içecek çeşitliliğini mutfak kültüründe barındıran Mersin yöresi, geçmişten günümüze kadar bölge ve ülke mutfak kültürüne değerli katkılar vermektedir. Tüm bu özellikler Mersin'in turizm açısından önemli bir cazibe merkezi olmasını sağlamaktadır” dedi.

“Mersin’e yatırım kazandırmayı hedefliyoruz”

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy da düzenlenen Mersin Turizm Fuarı’nın otel ve seyahat acenteleri için kariyer fırsatları oluşturduğunu kaydetti. Fuar aracılığıyla Mersin’in turizm potansiyel planlarını duyurarak Mersin’e daha fazla yatırımın gelmesine aracılık edeceklerini belirten Atasoy, “Mersin, havayollarının erişimiyle daha geniş bir dünyaya açılacaktır. Bu amaçla, kapsamlı araştırmalar yürütülmüş ve çeşitli turizm planları yapılmıştır. Mersin, yüksek turizm potansiyeline sahip olmasına rağmen bu potansiyeli değerlendirmek için planlama ve tanıtım çalışmalarına ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu şekilde, Mersin, rekabetçi bir turizm merkezi haline gelebilir ve kendisine özgü güzelliklerini daha geniş bir kitleye ulaştırma şansı bulabilir” dedi.