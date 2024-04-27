Monaco Chain’in rüzgârı, Melissa Vargas etkisiyle dünya pazarında esecek

Başak Nur GÖKÇAM

Tasarım ve üretim teknolojisi ile sadece kendi ürünlerinde bulunan “çift klik sistemi”ni geliştiren ve dünyanın en hafif ve güçlü zincirini ürettiklerini belirten Monaco Chain by Sözer’in koleksiyonları Melissa Vargas iş birliği ile global pazarlarda ve Türkiye’de satışa sunuluyor. Latin Amerika ülkesi Küba’dan tüm dünyaya yayılan ‘altın zincir’ kültürünün Türkiye’deki temsilcisi Monaco Chain by Sözer, A Mili Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız ismi, Küba asıllı Melissa Vargas ile iş birliğine imza attı. İş birliği ile altın zincir kültürünün Türkiye’de daha geniş kitlelere ulaşmasının sağlanması ve global pazarlardaki marka bilinirliğininin artırılması hedefleniyor.

İş birliğine ilişkin konuşan Sözer Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sözer, “Latin Amerika ülkesi Küba’dan tüm dünyaya yayılan ‘altın zincir’ kültürünün Türkiye’deki tek temsilcisiyiz. Vargas’ın Küba kökenli bir Türk vatandaşı olması, dünyaca tanınan üstün başarılı bir sporcu olması ve markamız Monaco Chain’in kimliği ile örtüşen ‘gücü’ dolayısıyla oluşan mükemmel uyumdan dolayı, çok mutluyuz. Monaco Chain by Sözer koleksiyonları, Melissa Vargas ismi ile global pazarlarda uçuşa geçerek çok daha fazla ses getirecek” dedi.

“Kilidi önde tasarlayarak modaya yön verdik”

Ar-Ge’ye önem veren ve dünya trendleri ile teknolojiyi yakından takip eden bir marka olduklarının altını çizen Sözer, “1984 yılından bu yana yer aldığımız sektördeki global deneyimlerimiz, gözlemlerimiz ve trendleri yakından takip etmemiz sonucunda 2016 yılında, pazardaki potansiyeli gördük ve bu kategorinin bir markası olmadığının farkına vararak ‘altın zincir’i sahiplendik.

Hem tasarım hem üretiminde getirdiğimiz ‘kilit, kilit arkası ve çıt çıt’ gibi yenilikçi ve öncü uygulamalar ile altın zinciri daha erişilebilir, yaş sınırı olmayan ve haftanın her günü, günün her saati kullanılabilecek bir ürün haline getirdik. O güne dek bu tür ürünlerde kilit arka tarafta tutulan ve görünmemesi istenen bir parça iken, kilidi önde tasarlayarak modaya yön verdik” dedi ifadelerinde bulundu.

Voleybola doğup büyüdüğü Küba’da başlayan, ardından Türkiye’de sergilediği performans ile filelerdeki başarısını zirveye taşıyarak 2023 yılında CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası “En Değerli Oyuncu” ödülüne layık görülen Melissa Vargas da Monaco Chain markası ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Küba’da çok sevilen, oradan da tüm dünyaya yayılan ‘altın zincir’, benim için de çok özel bir aksesuar. Küba’dan Türkiye’ye uzanan bu zincirin bir parçası olmak, heyecan verici. Monaco Chain de benim gibi kendi topraklarından dünyaya açılmış bir başarı öyküsü. Hikayelerimizin benzerliği benim için çok değerli. Bana bu fırsatı sunduğu için Monaco Chain’e teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’de Atasay mağazalarında satılacak

Ürünlerinin başta Amerika kıtası olmak üzere, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Avrupa’da 100’e yakın ülkede satılarak global pazarlardaki yükseliş trendlerinin hızla sürdüğüne dikkat çeken Sözer Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sözer, “Melissa Vargas ile başlayan kampanyalarının marka bilinirliği ve tercih edilmelerini daha da artıracağına inanıyoruz. Şu an için Türkiye’de mazağa açmaya yönelik bir planımız gündemimizde yok ama ürünlerimiz iş birliğimiz kapsamında Atasay mağazalarında satılacaktır” bilgisini verdi.