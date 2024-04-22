Tahliye taahhüdü nedir, hangi durumlarda geçersizdir? Ev sahibi sizi evden çıkarabilir mi?

Tahliye taahhüdü ne demek? Tahliye taahhüdü kiracının ev sahibine belirli bir tarihte evden çıkacağını bildirdirmesi ve bunu anlaşmayla taahhüt altına alması anlamına geliyor. Fakat tahliye taahhüdünün geçerli olması için birtakım şartların oluşması gerekiyor.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’ya konuşan avukat ve arabulucu Burcu Akar Muratoğlu, tahliye taahhüdünün geçerli olması için gereken şartları 5 maddede şöyle sıraladı:

1) Tahliye taahhüdü yazılı olmalıdır.

2) Kiralananın teslim edilmesinden sonra ve kira sözleşmesindeki tarihten sonraki bir tarihe ilişkin olarak verilmelidir.

3) Bizzat kiracı veya yetkili temsilcisi yapmış olmalıdır.

4) Tahliye için belirli bir tarihin belirtilmesi gerekmektedir.

5) Tahliye taahhüdü serbest iradeyle verilmelidir.

Kira kontratıyla eşzamanlı tahliye taahhüdü

Ev sahipleri son dönemde kira kontratı yaparken kiracıya tahliye taahhüdü de imzalatıyor. Kiracıya kira sözleşmesi yaparken, aynı zamanda tahliye taahhüdü imzalatmak hukuka aykırı ve geçersizdir. Fakat tahliye taahhüdü geçerlilik şartlarını taşıyorsa, ev sahibi herhangi bir neden belirtmeksizin kiracıyı evden çıkarabilir.

Kiracı boş kağıda imza attıysa…

Ev sahibi kira kontratı yapılırken tarihleri boş olan ve kiracı tarafından imzalanan tahliye taahhüdünü aldıysa… Kiracı bu belgenin boş olarak verildiğini ve sonradan doldurulduğunu ispatlamak durumunda. Kiracı tahliye taahhüdünün sonradan doldurulduğunu ispatlayamazsa mahkeme kiracıyı ıslak imzası nedeniyle bizzat sorumlu tutar ve tahliye yönünde karar verir.