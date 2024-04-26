Türk Balı, Uzak Doğu'ya açılıyor: Hong Kong ihracatı başlıyor!

Türkiye, bu yılın ilk iki ayında bal ihracatında önemli bir başarı elde etti. Ocak-Şubat döneminde ise 29 farklı ülkeye toplamda 1256 ton bal ihraç edilerek 5 milyon 179 bin 996 dolar gelir elde edildi. Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ABD, Almanya ve Birleşik Krallık yer aldı.

Bal ihracatının ilerleyen günlerde daha da artması beklenirken, bugün Hong Kong’dan bal üreticilerine bir fırsat kapısı aralandı. Bu kapsamda tarım, tüketici ürünleri, inşaat malzemeleri ve kağıt alanlarında Hong Kong’da faaliyet gösteren ithalatçı firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ilan bıraktı. Firma ilanında Türkiye’den bal satın alacağını belirtti.

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Türkiye'nin önde gelen bal üreticisi ve ihracatçısı şirketleri, TurkishExporter ve global markası Forie aracılığıyla, bal ihracatında beklenen artıştan faydalanmaya hazırlanıyor. TurkishExporter, her gün onlarca ülkeden gelen sayısız ithalat ilanını yayınlayarak üyelerine geniş bir pazar erişimi sağlıyor. Ayrıca, kullanıcılarına etkili bir e-ihracat deneyimi sunarak farklı ülkelerin bal sektöründeki ithalatçı listelerini paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde bal sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.