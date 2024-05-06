DİYANET KURBAN KESİM BEDELİ 2024: Kurban kesim bedeli ne kadar? İşte vekaletle kurban kesim bedeli

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vekaletle kurban kesim bedeli netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla yurt içi ve yurt dışında kurban kesim bedeli belli oldu. Peki, 2024 kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlediklerini açıkladı. Buna göre; 2024 vekaletle kurban kesim bedeli 11 bin 750 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak açıklandı.

Kurbanlık fiyatları ne kadar?

Bu yıl Kurban Bayramı'nda ortalama bir kurbanlığın fiyatının 80 bin lira ile 120 bin lira arasında olacağı öngörülüyor. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının ise 250-260 TL civarında olması bekleniyor.

Kurban bayramı ne zaman başlayacak, bitecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sene başı yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.

2023 kurban kesim bedeli ne kadardı?

Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak açıklanmıştı.