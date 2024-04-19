Alaçatı Ot Festivali renkli görüntülerle başladı

İZMİR

Bu yıl festivalin diğer yıllara oranla daha da kalabalık olduğuna dikkat çekerek bundan duyduğu mutluluğu dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Bakanı Dr. Cemil Tugay, “Festival kapsamında ‘Öz’e Dönüş’ temasıyla birlikte hem öz kültürümüzü yaşatmak hem de Alaçatı’yı yerli ve yabancı turistlere göstermek için bir dizi etkinlik düzenlendi. Çeşme Belediye Başkanımız Lal Denizli ve arkadaşlarını kutluyorum. Ben ilk günde vatandaşlarımızla birlikte burada olmak istedim. Fırsatımız oldukça geleceğiz. Şimdiden çok kalabalık olduğunu görüyoruz. İnşallah gelen herkes memnun ayrılır. Her sene kalitesini daha da artıran bu festivale elimizden geldiğince katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.

9 günlük bayram tatilinin ardından bile oteller festivalden dolayı dolu

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise “Bugün festivalimizin ilk günü ve bayram sonrası olmasına rağmen otellerimiz dolu. Bu sene ilk defa diğer senelerde yapılmayan etkinlik alanları kurduk. Çocuklara, gençlere, kadınlara özel etkinliklerimiz var. Sokak sanatçılarımız, sanat sokağımız, edebiyat ve söyleşiler gibi pek çok alanda yeniliklerimiz var. Heyecanlıyız. Bütün misafirlerimize 4 gün boyunca keyifli dakikalar geçirmesini diliyorum” diye konuştu.

Festival birbirinden renkli etkinliklerle 21 Nisan’a kadar sürecek.