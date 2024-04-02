Borsa ve altını 2024'te neler bekliyor? Ata Yatırım Portföy uzmanı anlattı

Borsa bir süredir devam eden yatay seyir, yerel seçimin ardından sürüyor. Gram altın ise onstaki yükselişe paralel zirvede kalmayı sürdürüyor.

Milliyet'e konuşan Ata Yatırım Portföy Yönetim Direktörü Samet Zağlı, ABD’de açıklanan son enflasyon verilerinin FED beklentileriyle uyumlu olmasının faiz indirimlerine haziran ayında başlanacağına dair düşünceleri güçlendirdiğini söyledi.

Piyasaların haziranda faiz indirimine biçtikleri ihtimalin verinin ardından yüzde 59'dan yüzde 70’e kadar yükseldiğini aktaran Zağlı, "Bu da değerli madene ABD doları karşısında güç kazandırdı. Gram altında gördüğümüz fiyat artışı da altının dolara karşı değer kazanmasının bir sonucu" dedi.

Gram altında yeni tahmin

Zağlı şöyle devam etti: "Her ne kadar altın son günlerde ABD dolarına karşı güçlü bir seyir seyretse de, seçimin ardından doların TL karşısında değer kaybetmesiyle gram altında da ciddi bir geri çekilme gördük. 2400 TL seviyesi için Nisan ayı sonlarını beklememiz gerekebilir."

Borsada yön nereye?

Zağlı, BIST 100 Endeksi'nin seçim sonrası işlem gününün (dün) ilk saatlerinde zayıf görüntü çizse de öğleden sonra toparladığını belirterek "Borsada bayram tatiline kadar her iki yönlü sert hareketler görebileceğimizi, tatil sonrasında ise yabancı fon girişleriyle birlikte yönün tekrar yukarı döneceğini düşünüyorum" dedi.

Ata Yatırım yöneticisi, cari açıkta beklenmedik sıçrama gerçekleşmediği müddetçe doların mevduat faizlerinin yüksek olduğu bir otamda cazipliğini yitireceğini ve yükselişin hız keseceğini düşündüğünü kaydetti.