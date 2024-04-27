KOBİ’lere bulut tabanlı teknoloji desteği

Fikret ÇENGEL

Yakın gelecekte KOBİ’lerin ürünlerinin pazarlamasını ve satışını yaparken Sanal Gerçeklik VR ve Artırılmış Gerçeklik AR teknolojilerinden çok daha fazla yararlanacağını kaydeden Erünsal, “Sanal gerçeklik gözlüğünü takan Brezilya’daki müşteri Gaziantep’teki fıstıklı baklavanın tadını 2030’da devreye girecek 6G teknolojisi sayesinde alabilecek; Avusturalya’daki bir başkası Edirne’deki üreticinin halısına dokunarak pamuksu yapıyı hissederek siparişini verecek. Gelecek tamamen internette yaşanacak ve bulut tabanlı ağ altyapısı güçlü olan markalar rekabette bir adım öne çıkabilecek” dedi.

Her zaman KOBİ’lerimizin yanındayız

Zyxel’in KOBİ’lere, turizm gruplarına, hastanelere, üniversitelere, Ar-Ge merkezlerine yüksek kaliteli internet ve siber güvenlik için bulut tabanlı ağ altyapısı hizmetleri sunduğunu kaydeden Ersünsal, “Nebula bulut platformumuz ve son teknoloji Wireless, WiFi6 ve WiFi7 uyumlu ağ altyapı teknolojileri, güvenlik ve switch ürünlerimizle tatilin, alışverişin, eğitimin, ödemenin, üretimin her anında ihtiyaç duyulan yüksek kaliteli internetin ve onun bileşenlerinin sağlanabilmesi için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz.

Türkiye’deki KOBİ sistemini çok önemsiyoruz. Ülke ekonomisinin yüzde 42’sini tek başına sırtlanan KOBİ’lerimizin dijitalleşme yolculuklarında onların bulut tabanlı ağ altyapıları ile yanlarında olarak desteklerimizi her geçen gün daha fazla artırmak için çalışıyoruz. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

E-ihracat hacmi 7 trilyon dolar

Günümüzde dünyada 25 milyona yaklaşan internet satış sitesi bulunuyor. Çoğu KOBİ’lere ait bu siteler üzerinden imal edilen ürünler B2B ve B2C pazarlarına gönderiliyor. Aynı zamanda KOBİ’ler Amazon, e-Bay, Etsy, Joom, Walmart gibi 50’yi aşkın uluslararası pazaryerinde kendi sanal dükkânlarını açarak ürünlerini uluslararası pazarlara ihraç ediyor. Sadece 2023 yılında e-ihracat hacmi 7 trilyon dolar olarak kaydedildi.

5 milyar insan online

Bilgisayarlı 3D modelleme yapan yazıcılar ile birçok yedek parçayı ve aksamı üreten KOBİ’ler, IoT ile makineleri birbiriyle konuşturuyor ve bu alanda kendi aralarında önemli bir rekabeti sürdürüyor. Öte yandan yeni pazarlar için 5,2 milyar kişinin bulunduğu Facebook, X Platformu (Twitter), Instagram, YouTube’da sayfa açmaktan, dijital reklama kadar birçok alanda da artan bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar.