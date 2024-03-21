İşin sırrı çalışanın kalbinde yer edinmekten geçiyor

Fuyapı’nın kurucusu Özer Ünsal, bundan tam 10 sene önce, “Arsa sahiplerini arayan değil arsa sahiplerinin aradığı bir inşaat şirketi olacağız” hedefini belirlediğinde, kimse onu tanımıyordu.

Bu hiç de kolay bir hedef değildi, güven oluşturmadan yapılacak bir iş de değildi böylesi. Ama Özer Ünsal hedefi belirlemişti bir kere ve bu hedefe giden yolda onu bir kez bile yalnız bırakmayan, işin mimari ve proje kısmının yükünü üstlenen eşi Funda Ünsal ile yorulmak bilmeden ve güven vererek ilerlediler.

Bodrum, Antalya, İzmir ve İstanbul’da yeni projeler

Müşteri memnuniyetini öncelik alarak 2014 yılında kurdukları firma ile Kuşadası’nda modern mimari tasarımlarla, çevre dostu, dayanıklı ve lüks konutlar inşa ettiler. 150 metrekarelik bir alanda başladıkları proje çok kısa sürede 103 bin metrekarelik bir alana ulaştı ve Ünsal ailesi toplamda 400 bağımsız konut teslim ederek, 400 aileye huzurlu bir yaşam alanı sundular…

Şimdi ise Kuşadası sınırlarını da aşarak Bodrum, Antalya, İzmir ve İstanbul’da gerçekleştirecekleri yeni yaşam alanlarını yeni sahipleri ile buluşturacaklar.

Evet, 1 Mart Cuma günü 10. yılını kutlamak, 10 yıl boyunca birlikte yol aldıkları çalışma arkadaşlarını ödüllendirmek ve de gelecek hedeflerini paylaşmak üzere gerçekleştirdikleri lansmana davet edildim. Gerçekleştirilen bu lansmanda iş ve akademi dünyasının ileri gelenleri ile de buluşma fırsatı yakaladık.

Uzun zamandır yoğun koşuşturma arasında sohbet etmeyi özlediğimiz dostlarımızla sadece Türkiye ekonomisini değil dünyada yaşanan bütün gelişmeleri ve bu gelişmelere sebep olan gerçekleri sorguladık. Ama bu yazımın konusu bunlar olmayacak elbette. Yaptığı işlerle başarısını ispat eden Fuyapı’nın sırrını, Yönetim Kurulu Başkanı Özer Ünsal’ın ödül gecesinde gerçekleştirdiği konuşmasından, kendi cümleleri ile aktarmak isterim: “10 yıl önce Fuyapı olarak yola çıktığımızda, hayal bile edilemeyecek kadar büyük hedefler koymuştuk.

Ancak azim, çalışma disiplini ve en önemlisi değerli çalışanlarımız ile iş ortaklarımızın desteğiyle bu hedeflere adım adım yaklaştık. Bugün burada, başarı dolu bir geçmişe ve geleceğe umutla bakan bir şirkete sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Geçmişte elde ettiğimiz başarılarla gururlanırken, gelecekte daha büyük hedeflerle yolumuza devam edeceğimiz için heyecan doluyum.

Fuyapı sadece bir inşaat firması değil, aynı zamanda bir gelecek vizyonunun göstergesi konumundadır. Bugün bu vizyonu hayata geçirme yolunda önemli bir adım atıyor olacağız.

Bu yolculukta bizimle olan ve bu özel tarihi bizimle kutlayarak mutluluğumuzu paylaşan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum.” Geçtiğimiz 10 sene içinde Fuyapı, yaşanan pandemi, pandeminin yarattığı tedarik sıkıntıları, küresel ticaret savaşları, ambargolar ve yaşanan sıcak savaşlara rağmen hedeflerine ulaşmış.

Gözlemlerime dayanarak söylemek isterim ki; hedefe ulaşmasındaki önemli faktörler inanç, azim ve kararlılık olsa da şahsi kanaatim bana bu işin sırrının Ünsal ailesinin çalışanlarının kalbinde edindiği yer olduğunu söylüyor… Fuyapı’nın mottosu ‘Bina değil yaşam alanı yaratmak’… Çalışanlarının sadece aklına değil kalbine de giren Özer Ünsal ve Funda Ünsal bu motto ile daha büyük başarılara imza atacak gibi görünüyor…

Nice 10 yıllara Fuyapı Ailesi…