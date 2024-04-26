Polisan Holding (POLHO) temettü miktarı ne kadar, tarihi ne zaman?

Polisan Holding (POLHO), bugün olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirmesinin ardından temettü dağımıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklaması yayınladı.

Açıklamada, şirketin 2023 yılının dağıtılabilir net karının 746 milyon 285 bin 703 lira olduğu belirtildi. Buna göre hissedarlara pay başına brüt 11 kuruş, net olarak 10 kuruş temettü dağıtılacak.

Nakit ödenecek payların 30 Nisan'da dağıtılacağı belirtildi. POLHO hissesi 26 Nisan itibariyle 13,52 TL'den işlem görüyor.