Konya’da ayakkabı sektörüne 3D tasarım merkezi kazandırıldı

Avrupa Birliği tarafından da fonlanan, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Konya Ticaret Odası tarafından iki yıl önce başlatılan ve “Konya Ayakkabıcılık Tasarım Ortak Kullanım Merkezi’nin” açılması ile sonuçlanan, Konya Ayakkabı Sektörü 3D Tasarım Teknolojileri Ortak Kullanım Merkezi Projesi’nin kapanış programı düzenlendi.

Sektörün ihracat hedefi 1.5 milyar dolar

Programda konuşan Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye’nin yıllık 580 milyon çift üretim kapasitesiyle Avrupa’nın birinci, dünyanın altıncı büyük üreticisi olduğunu ifade ederek, “Türkiye ayakkabı sanayisi, 2023 yılında 1,2 milyar doları aşan ihracat yapmıştır. 2024 yılında ihracatta 1,5 milyar doların üzerinde rakama ulaşılması beklenmektedir” dedi. Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, ayakkabı sanayisinin ülkeye 2023 yılında 1,2 milyar doları aşan ihracat girdisi sağladığını, sektörün 2024 yılı ihracat hedefinin ise 1,5 milyar doların üzerine çıkmak olduğunu söyledi.

Türkiye’nin ayakkabı üretiminde ilk üç ili arasında yer alan Konya’nın, ülkedeki ayakkabı üretiminin ve ihracatının artmasına çok büyük katkı sağladığına vurgu yapan Öztürk, yürütülen çalışmayla sektör için Konya’da “Konya Ayakkabıcılık Tasarım Ortak Kullanım Merkezi” projesini hayata geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

Programda konuşan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı da projeyle, “Geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların belirli alanlarda kapasite geliştirme programlarına tabi tutularak, kendilerine sürdürebilir iş mecraları ve istihdam alanları oluşturmaları ve bu sayede iş hayatına dahil olmaları sağlanmaktadır” dedi.

Ayakkabı sektörü için iyi bir başlangıç

Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammet Acar ise projenin ayakkabı sektöründe başarılı bir başlangıç olduğuna işaret ederek sektöre yeni bir boyut kattığını dile getirdi. Programa Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammet Acar, Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarlı, KOSGEB Konya Müdürü İsmail Özdemir, TSE Konya Bölge Koordinatörü Mehmet Yıldırım, Konya Ticaret Odası Meclis Üyeleri, Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özarpa ve sektörde yer alan üretici temsilcileri katıldı.

Kaystech, ayakkabı sektörüne katkı sağladı

Konya Ticaret Odası’nın, Konya’daki ayakkabı sektörünün ihtiyaçlarına göre ayakkabı sektörünün tasarım ve marka eksenin markalaşmasını sağlayacak ENHANCER Projesini Kaystech marka adı bir tasarım merkezine dönüştü. Konya’da Konya Ayakkabı Sektörü 3D Tasarım Teknolojileri Ortak Kullanım Merkezi kuruldu. Avrupa Birliği ICMPD Enhancer Projesi kapsamında ayakkabı sektöründe dijitalleşme ve tasarım konusundaki rpje kapsamında Konya’da bir adet ortak kullanım merkezi kuruldu ve toplam 100 katılımcı için 3D yazıcı ve tasarım yazılımı, 1 deri ölçüm cihazı ve laptop ile donatıldı.

Ortak Kullanım Merkezi, proje süresi boyunca zanaatkarlar ve sektör işletmeleri için kamunun kullanımına açık olacak. 50 kadın ve genç SuTPS ve 50 LHC iş arayan için ayakkabıcılık ve tasarım alanında 1 yıllık mesleki eğitim proje eğitmenleri tarafından sağlanacak. Kursiyerin uzmanlık ve bilgisine göre 3 eğitim seviyesi (temel, orta, ileri) oluşturulacak. Dersler, SuTP’ler ve yerel halk için mesleki eğitim konusunda halihazırda deneyimli proje uzmanları ve Konya VOC merkezi eğitmenleri tarafından oluşturulacak.