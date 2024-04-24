Çekici-kamyon satışlarında yerli üretimin payı artıyor

Türkiye’de çekici ve kamyonların oluşturduğu ağır ticari araçlar pazarında çekici satışlarındaki düşüş Aralık 2023’den bu yana devam ederken, yerli üretimin perakende satışlardaki payı ilk üç ayda yüzde 68 düzeylerine çıktı. Çekici satışlarındaki düşüş eğilimine karşın, 16 ton üstü kamyon pazarı ise hızlı büyümesini sürdürüyor.

Ağır Ticari Araçlar Derneği TAİD’in Başkanı Burak Hoşgören, ilk çeyrekteki büyümenin geçen yıla yakın seviyelerde gerçekleştiğini belirterek 2024 için beklentilerinin olumlu olduğunu söyledi. TAİD tarafından yayınlanan veriler ilk üç ayda satışların geçen yılın ilk üç aylık dönemine kıyasla yüzde 3 azaldığını, çekici piyasasındaki düşüşün yüzde 25 ile daha yüksek oranda olduğuna işaret ediyor. Bu dönemde satılan toplam araç sayısı 10 bin 121 oldu.

Bu satışların 6 bin 869’u yerli üretim, 3 bin 252 adedi de ithal araçlardan oluştu. Çekici satışları ocak-mart döneminde yüzde 25 azalışla 4 bin 708 adet olurken, 16 ton ve üstü kamyon satışlarında yüzde 55 gibi yüksek oranlı bir artış meydana geldi. İlk üç ayda bu kategoride 4 bin 59 kamyon satışı gerçekleşti. 16 ton altı kamyon satışları ise yüzde 13 oranında azalarak bin 354 adet oldu. Sadece mart ayı olarak bakıldığında ise ağır ticari araç satışlardaki düşüşün yüzde 25’e ulaştığı gözlendi.

2024 yılı mart ayında ağır ticari araç pazarında toplam satış 3 bin 705 adette kaldı. TAİD verilerine göre bu yılın ilk üç ayında yerli üretim Ford Trucks ve Mercedes toplam 5 bin 992 adet satış rakamıyla yerli üretim kategorisinde perakende satışların yüzde 87’sini oluşturuyor. Yerli üretim Isuzu’nun satış rakamı da ilk üç ayda 739 adet oldu. Öte yandan ithal pazarında ise ilk üç ayda Iveco 750 ve Scania 751 satış adetine ulaştı. Bu pazarın önde gelen markaları arasında Renault, Volvo, Mercedes ve Man yer alırken, toplam 6 markanın varlık gösterdiği ithal ağır ticari araç pazarında ilk üç ayda toplam satışlar 3 bin 582 oldu.

30 milyar dolarlık ihracat

TAİD bünyesinde bulunan üyelerin faaliyetlerinin, uzun yol taşımacılığından yurtiçi lojistiğine, dağıtım, inşaat, maden, atık yönetimi de dahil olmak üzere pek çok alanda Türkiye’nin ekonomisi için güçlü bir kaldıraç görevi gördüğüne vurgu yapan Burak Hoşgören; “Sektörün 2023 yılı ihracat tutarı, 30 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ağır Ticari Araçlar Derneği olarak ithal edilen ve Türkiye’de üretilen pek çok ticari araç üreticisini aynı çatı altında buluşturuyoruz. Bu markaların hepsi de Türkiye’de birçok farklı sektörün yükünü taşıyor, yerel üretime ve istihdama destek oluyor. Öte yandan araç kullanıcılarımız da ülke üretimi ve ihracatına katkı sağladığı için sektörümüz, stratejik bir öneme sahip bulunuyor” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik odaklı büyüme

Sektörün stratejisinin uluslararası standartlara uyum sağlamak ve sürdürülebilirlik hedeflerine odaklı olduğunu belirten Burak Hoşgören şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik, her açıdan sektörümüz için bir zorunluluk. Avrupa Birliği ve tüm dünyadaki sürüdürülebilir politikaları uygulamak durumundayız.

İklim krizinin yarattığı zorlukları ele almak adına dünya, karbon nötr olma hedefine kararlılıkla ilerliyor. Bunun paralelinde, teknolojideki gelişmeler de mobiliteyi radikal bir biçimde dönüştürüyor. Bu da yenilik, verimlilik ve güvenlik açısından bizlere benzersiz fırsatlar sunuyor. Sonuç olarak lojistik ve taşımacılık tarihinde son derece önemli bir dönüşüm dalgası yaşıyoruz. Elektrikli ve otonom araçlar gibi gelişen teknolojiler, sürdürülebilir uygulamalara duyulan acil ihtiyaçla birleşerek iş yapış tarzımızı yeniden şekillendiriyor. Akıllı lojistik çağında bağlanabilirlik, kilit önemde.

Gelişmiş telematik, yapay zekâ ve veri analitiğinin entegrasyonu treyler ve ağır ticari araçların tasarlanma, üretilme ve işletilme şekillerinde devrim yaratıyor. Stratejik konumu, kalifiye iş gücü ve canlı girişimci ruhuyla Türkiye, bu devrimde iyi bir konuma sahip. Türkiye sadece bu teknolojileri benimsemekle kalmayıp aynı zamanda sektör liderleri, yeni girişimler ve araştırma kurumları arasındaki iş birliğini teşvik ederek bir inovasyon merkezi haline gelme potansiyeline sahiptir.”

TAİD’in yeni logosu tanıtıldı

TAİD’in yeni logosunun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen basın buluşmasında bir konuşma yapan Başkan Burak Hoşgören, “TAİD'in yeni logosu, gücü ve otoriteyi temsil ederken derneğin sektördeki değişime ayak uyduran, modern ve yenilikçi vizyonunun altını çiziyor. Yeni logo, sadece görsel bir değişimi değil, aynı zamanda sektöre dair yeni bir bakış açısını da temsil ediyor. Bu bakış açısı, birlik ve beraberlik, kesintisiz gelişim ve yenilikçilik üzerine kurulu. TAİD, yeni logosuyla birlikte sektörde daha da güçlü bir rol oynamaya ve Türkiye ekonomisine, ağır ticari araçlar sektörünün gelişimine katkıda bulunmaya devam edecek” dedi.