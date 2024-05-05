Rus basınında 'Denizbank' iddiası: 'On başvurudan yalnızca biri onaylanıyor'

Rusya'da aylık yayımlanan Moskova merkezli iş dergisi RBC, Rusların Türkiye'de banka hesabı açmasına yardımcı olan kaynaklarına dayandırarak Denizbank hakkında iddia yayımladı.

RBC, Rus vatandaşlarına banka hesabı açma koşullarının önemli ölçüde sıkılaştığını ve başvuruların giderek daha fazla reddedildiğini öne sürdü.

RBC'nin iddiasında yer alan aracılardan Sergey Ovsyannikov, "DenizBank, 2024 yılının başından bu yana Rus vatandaşlarına hesap açmayı fiilen durdurdu. Hesap açmak için yapılan on başvurudan yalnızca biri onaylanıyor" dedi.

Türkiye'de oturma izni ya da pasaport sahini olmanın bile banka hesabı açmak konusunda kolaylık sağlamadığını belirten Ovsyannikov, bankanın 100 bin dolar ve üzeri mevduata sahip müşterilerin başvurularının onayladığını söyledi.

"ABD baskısı nedeniyle"

Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Ria Novosti, Şubat ayı itibariyle Denizbank'ın Rus müşterilerinden teyitli ikamet belgesi talep etmeye başladığının öğrendildiğini aktardı.

Ria Novosti'ye konuşan bir kaynak, yaşanan duruma ilişkin "sorun kısmen ABD'nin yaptırımlar konusunda Türkiye'ye uyguladığı baskıdan kaynaklanıyor" ifadesinde bulundu.

"Türk ihracatçılar, bankaların Rusya'dan para transferlerini kabul etmemesiyle karşı karşıya kaldı" bilgisini aktaran Ria Novosti, sorunlar konusunda Türkiye ve Rusya'nın çözüm için diyalog halinde olduğunu belirtti.