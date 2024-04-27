Avrupa’nın önceliği Çin

Volkan DEMİRKUŞAK

Bu hafta Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Auto China 2024 Fuarı’nda Chery’nin davetlisi olarak katıldım. Çin’in en büyük fuarı olarak bilinen organizasyonda 300’e yakın yeni model tanıtıldı. Fuarın önemli bir kısmı Çin’de satılan otomobillerden oluşurken, bu yıl 18. düzenlenen fuarda Avrupalıların ilgisi de büyüktü.

220 bin metrekarelik dev fuarda 116 basın toplantısı düzenlendi. Yakın dönemde düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nın yanında adeta Mısır Çarşısı’nda fuar yapma hissi veren, inanılmaz kalabalık, inanılmaz enerjik fuarda Avrupalıların Avrupa’dan vazgeçtiğini ya da diğer bir deyişle Avrupalıların önceliğinin Çin olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Dünyanın en önemli otomobil fuarı olarak değerlendirilen, premium markaların koşarak geldiği Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergi alanında 6- 7 marka dışında kimse yokken, hiç bir süper spor markası dünyanın en pahalı şehirlerinden Cenevre’ye selam bile vermezken, Pekin’de bir çırpıda Roll&Royce, Lamborghini, Bentley gibi markaları saymak, üstüne Avrupalı üreticileri görmek dünyanın yönü açısından önemli. BMW’nin en çok sattığı ülkenin Çin olması, Volkswagen’in yeni modelleri elektrikli G Serisi’nin lansmanı hep buradaydı.

Chery Grubu yeni markalarla geliyor

Pazartesi günü yazacağımız detaylı haber öncesi ufaktan bilgi vermekte yarar var. Çin’in en önemli üreticisi ve ihracatçısı olan Chery geçen yıl bizimle birlikte buraya 5-6 bayiyle gelmişti, bu yıl ise 60’a yakın bayi de biz gazetecilerle birlikteydi.

Geçen yıl 60 olan ihraç ülkesi sayısı bu yıl 90’a çıkmış. En önemli konulardan biri Chery Grubu bünyesindeki markaların kendi içinde marka olarak yakın dönemde Türkiye’de yerleşecek olması. Yani Omoda, Chery, Jaecoo ve Exeed’i yakında marka olarak ülkemizde görmemiz olası. Markanın standında makyajlı Tiggo 8, yaklaşık 1400 km menzilli Tiggo 9, Jaeoco 8 gibi şarj edilebilir hibrit modeller de ülkemize gelecek. Bunun yanı sıra Chery Grubu bünyesindeki Icar da SUV modelleriyle dikkatimi çekti.

Fuarı gezerken bir pop star edasında ilerleyen Xiaomi CEO’u Lei Jun’u stantlar arasında peşinde 100 kamera 50 gazeteciyle gezerken 3 kere gördüm. Adeta bir pop star gibi geziyordu fuarda. Xiaomi SU7 ile beklenenden fazla sipariş almasının yanı sıra bu işten vazgeçmediğini de gösterdi. Fuarda en çok dikkat çekenler elektriklilerin yanında şarj edilebilir hibritler oldu. Özellikle menzillerin 1000 km’leri aşması da elektrikli otomobillerden çekinenler için iyi bir geçiş fırsatı sunabilir.

Asya Avrupalılara düşünme şansı vermeyecek şekilde büyüyor

Çinlilerin lüks büyük araç sevdası bilinir. Her şeyin en pahalısı en büyüğünü seviyor bu ülke. G Serisi de elektrikli versiyonuyla fuardaydı. 4 elektrikli motoru, kendi etrafında dönebilen altyapısı, şık tasarımıyla G Serisi yeni bir müşteri kitlesine de ulaşacak. BMW makyajlı i4’ü tanıttı, VW Grubu’nun en güçlü olduğu ülke olan Çin için ürettiği ID Code da dikkat çekiciydi. Yani tepeden tırnağa iğne atsan yere düşmez bir fuardı Pekin. Otomotiv sektörü ve Avrupalılar “Çinli markalar, elektrik, hibrit, alternatif enerjiler” düşüne dursun hızlı hareket eden, dev pazarlı Asya, adeta Avrupalılara düşünme şansı vermeyecek şekilde büyüyor.