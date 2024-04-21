ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? ALES kaç dakika sürecek, ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 20 Nisan Cumartesi ve 21 Nisan Pazar günü 4 sınav yapılacak.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Nisan'da e-YDS 2024/3 (Farsça/Yunanca/Bulgarca), 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem), 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) uygulanacak. 21 Nisan'da ise 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) gerçekleştirilecek.

Peki, ALES/1 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

ALES belgesi nasıl alınır?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

ALES saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

ALES/1 sınavı lçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre 21 Nisan Pazar günü yapılacak. ALES sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek. ALES saat 10:15'te başlayacak, 12:45'te sona erecek.