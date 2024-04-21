ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? ALES kaç dakika sürecek, ne zaman bitecek?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), bugün (21 Nisan) gerçekleştirilecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin sitesinden sorgulayabiliyor. Saat 10.15'te başlayacak olan ALES sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek. Peki, saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 20 Nisan Cumartesi ve 21 Nisan Pazar günü 4 sınav yapılacak.
ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Nisan'da e-YDS 2024/3 (Farsça/Yunanca/Bulgarca), 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem), 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) uygulanacak. 21 Nisan'da ise 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) gerçekleştirilecek.
Peki, ALES/1 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?
ALES belgesi nasıl alınır?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
ALES saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?
ALES/1 sınavı lçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre 21 Nisan Pazar günü yapılacak. ALES sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek. ALES saat 10:15'te başlayacak, 12:45'te sona erecek.