500 milyon euroluk dev projeye Türk imzası

Ferit PARLAK

Haziran 2025’t tamamlanması planlanan, 308 kilometrelik boru hattıyla, Karadeniz’deki gaz rezervleri Romanya’nın iç kesimlerine ulaştırılacak.

“Romanya hup olacak”

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, hattın hem Avrupa’nın hem Romanya’nın gaz ihtiyacını karşılayacağını, yatırım bedelinin 500 milyon euro olduğunu belirtti. 308 kilometre uzunluğundaki hatta 100 bin ton ağırlığında borular kullanıldığını anlatan Kalyoncu, “Kullanılan boruların bir kısmı Türkiye’den sağlandı.

Romanyalı dostlarımızdan da teminde bulunduk. Projenin en yoğun döneminde 1.200 kişiye istihdam sağlanacak. Bu proje, Romanya ile ekonomik ilişkimize yeni bir ivme kazandıracak” dedi. Transgaz Genel Müdürü Ion Sterian da Romanya için doğalgaz boru hattı projesi yatırımının önemli olduğunu belirterek, “Bu hat Avrupa’nın doğu ve ortasındaki diğer ülkeler için de önemli… Romanya önemli bir doğalgaz hub’ı olacak” açıklamasında bulundu.