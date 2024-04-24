YSD SONUÇLARI SON DAKİKA: YDS sonuçları açıklandı... YDS sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), ilkbahar dönemi sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet adresinden sorgulanabilecek. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak öğrenebilecek.
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 24 Mart'ta uygulanan 2024-YDS/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. 2024-YDS/1 sonuçları ÖSYM sonuç sistemi olan AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebilecek.
YDS sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.