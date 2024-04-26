İsdemir'den 79,5 milyon dolarlık yatırım

Türkiye ağır sanayisinin öncü kuruluşlarından İsdemir, söz konusu hedef doğrultusunda hayata geçirdiği yeni yatırımı Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi'ni (İkiz tip RH-OB) dün düzenlenen törenle devreye aldı. İsdemir, 1 milyon 200 bin ton/yıl üretim kapasitesine sahip tesis için 79 milyon 500 bin dolarlık yatırım gerçekleştirdi.

Üst düzey kalitede temiz çelik üretim kabiliyetine sahip yeni tesis, İsdemir’in üretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde tasarlandı. Bu kapsamda, yeni tesisin konumu binlerce proses verisinin işlendiği simülasyon çalışmalarıyla tespit edildi.

Tesis için en uygun yer olarak belirlenen Tandiş Bakım ve Hazırlama Tesisi’nin boşaltılabilmesi için başka bir bölgede yeni Tandiş Bakım ve Hazırlama Tesisi kuran İsdemir, ardından Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi Yatırım Projesi’nin inşa çalışmalarına başladı.

Yerli firmalar görev aldı

Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi'nin ana mühendislik, proses mühendisliği ve teknolojik ekipmanlarının temini dışında kalan inşaat ve montaj işleri, toz toplama sistemleri ile su sistemlerinin kurulması gibi tüm inşa çalışmaları yerli firmalar tarafından gerçekleştirildi.

Testler sürüyor

Erdemir Mühendislik'in tüm departmanlarıyla dahil olduğu projenin önemli kilometre taşlarından RH-2 İstasyonu'nda sıcak testleri 25 Mart tarihi itibariyle başlarken, istasyonda bugüne kadar 30 döküm gerçekleştirildi. Soğuk testlerin devam ettiği RH-1 İstasyonu'nda ise testlerin tamamlanmasının ardından bu yılın haziran ayında üretime başlanması planlanıyor. İkiz Tip Gaz Giderme (RH-OB) Tesisi'nin tam kapasite devreye girmesi ile birlikte İsdemir, çeşitli kalitelerde üst düzey çelik kalitelerini de ürün portföyüne ekleyecek.