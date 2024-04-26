Tavuk ihracatına yasak geliyor

Ticaret Bakanlığı'nın, artan tavuk fiyatlarının düşürülmesi için "tavuk ihracatına yasak" getirmeye çalıştığı iddia edildi.

HaberTürk'te yer alan iddiaya göre, İstanbul Kasaplar Esnaf Odası, son 5 ayda tavuk fiyatlarının yüzde 200'e varan artışlar gösterdiğini kaydetti. Tüketicileri uyardı. Ticaret bakanlığı da fahiş fiyat artışları için harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, bakanlık çalışma başlattı. Tavuk ihracatına yasak getirmeyi de kapsayan bir dizi tedbir üzerinde çalışılıyor.

Özellikle ihracat yasağı öne çıkan adımlardan birisi. Uygulanması halinde, yurt dışına ihraç edilen tavuğun iç piyasaya yönlendirileceğini ve fiyat artışının önüne geçilebileceği belirtiliyor.

Çalışmaya son hali verildikten sonra bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.