Tavuk etine son 5 ayda yüzde 200 zam

İstanbul’da kırmızı etin kilosu 600 lira, antrikot ise 700 lirayı bulan fiyatlarla satılıyor. Karkas etin fiyatı 380 lirayken kuşbaşı etin kilogram fiyatı ise 600 liraya alıcısını arıyor. Artan kırmızı et fiyatları yurttaşların beyaz ete yönelmesine neden oldu. Beyaz etteki talebin yükselmesi nedeniyle bayram tatilini İstanbul’da geçirenler tatilin son günlerinde kasap ve marketlerde tavuk kanat bulamadı. Hafta sonları da benzer durum yaşandığı belirtilirken İstanbul Kasaplar Odası üyesi Veysel Günal, "Önümüzde yaz sezonu var, yaz sezonunda tavuk kanat bulunamayacak" uyarısında bulundu.

Tedarik sıkıntısı

Tavuğa 5 ayda yüzde 200 zam geldiğini belirten Günal, bayram nedeniyle tavuk siparişi verdiklerini ancak 20 koli yerine 5 koli geldiğini belirtti. "100 kilo kanat yerine 10 kilo gönderdiler. İstanbul'un tamamına yetecek kadar mal sevk edilmedi. Parça ürün yaptıkları için tavuk kısıtlı geldi" diye konuşan Günal, "Mangal sezonu ve tatil tavuk firmalarında büyük bir fırsatçılığa sebep oldu" dedi.