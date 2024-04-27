Carmina Burana sanatseverlerle bir araya geliyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, muhteşem bir gösteriye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bugün saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda, solistlerden orkestraya, korodan bale sanatçılarına kadar yaklaşık 250 kişilik dev bir kadro ile Carmina Burana sahnelenecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin başyapıtı Carmina Burana, koreografik sahne kantatı olarak izleyicilerle buluşacak. Bu büyüleyici performansın her ayrıntısı, Modern Dans İstanbul sanatçıları ve özel tasarım ekiplerinin titiz çalışmalarıyla hayat bulacak. Sahne, teknik imkanlarını sonuna kadar kullanarak görsel bir şölene dönüşecek.

Carmina Burana'nın muhteşem sesleri ve etkileyici dansları, AKM Türk Telekom Opera Salonu'nun tüm imkânlarıyla sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. AKM Türk Telekom Opera Salonu'nun sahne matematiğinin gözler önüne serileceği eserde, sahnenin tüm teknik imkânları kullanılacak. Carmina Burana'yı izleyecek olan sanatseverler, döner sahne, sağ ve sol ön ve arka vagonların geçişleri, sofito borularının (sahnede dekorların hareket etmesini sağlamak için yapılmış parmaklıklı tavan) her birine bir zaman kodu verilerek adeta hepsinin birden dans ettiğine şahit olacaklar.

Carmina Burana yeni koreografisi ve rejisi ile sahnenin en üst seviyede kullanıldığı görsel bir şova dönüşürken, AKM Türk Telekom Opera Salonu mekatronik sahne tasarımı ile adeta sanatçılardan biri olarak göz dolduracak. Rejideki en önemli ayrıntılardan biri, AKM'nin sahnesinin dekorsuz, yalın olarak kullanılması ve ışık konseptinin görsel şovun bir unsuru olması. Dünya prömiyeri olarak sahnelenecek olan eserin rejisini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Bale Başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt üstlendi.

Carmina Burana'da yer alan 24 parça, Volkan Ersoy’un yanı sıra Deniz Özaydın, Berk Sarıbay, Özgür Adam İnanç, Alper Marangoz ve Ferhat Güneş koreografileri ile sergilenirken MDT İstanbul sanatçıları ve İstanbul DOB Bale sanatçılarının birlikte ilk kez sahnede olmaları eserin dans anlatım gücünü arttırıyor. Eseri İstanbul Devlet Opera ve Balesi korosu ve solist sanatçıları, sopranolar Nazlı Deniz Süren, Evren Işık Yasemin, tenorlar Caner Akın ve Ufuk Toker ile baritonlar Burak Kul ve Kevork Tavityan dönüşümlü olarak seslendirecekler.