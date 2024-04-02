Brent petrol 88 dolara yaklaştı

Dün 87,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla son kapanışa göre yüzde 0,64 artışla 87,98 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,22 dolardan alıcı buldu.

Fiyat artışında, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü seyrettiğine işaret eden veriler ve artan jeopolitik gerginlikler etkili oldu.

Jeopolitik hareketliliğin küresel enerji arzını olumsuz etkileyebileceği endişesi fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 88,39 ile 88,97 dolar aralığının direnç, 86,82 ile 85,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.