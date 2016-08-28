FARUK ŞÜYÜN

Arçelik A. Ş.’den Türkiye’nin ilk OLED televizyonu

Arçelik A.Ş., Türkiye’nin ilk OLED televizyonunu üretti. Arçelik OLED TV, gerçeğe en yakın, en canlı görüntü kalitesinin yanı sıra 65’’ büyük ekranı, 6,5 mm inceliği ve metalik tasarımı ile de öne çıkıyor.

Eylül ayında lansmanı yapılacak Arçelik OLED TV ile ilgili açıklamalarda bulunan Arçelik A. Ş.’nin Türkiye’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Dinçer “Arçelik markalı yeni ürünümüz, Türkiye’de üretilen ilk OLED TV olma özelliğine sahip. 4K ve yeni nesil akıllı TV’lerin yaygınlaşması ile pazardaki talep, üst segment ürünlere doğru kayıyor. Biz de bu talebe en güçlü yanıtı, teknolojide en son nokta olan Arçelik OLED TV ile tüketicilerin karşısına çıkarak veriyoruz. Tüketicilerimiz, yakın zamanda bu ürünümüzü mağazalarımızda bulabilecekler” dedi.

Standart LED TV’lerden farklı olarak OLED teknolojisi ile milyonlarca organik LED’in her biri birer ışık kaynağı olarak çalışıyor. OLED TV’nin bu özelliği ile sonsuza yakın kontrast değerleri ve kusursuz renkler elde edilebiliyor. Bu sayede mükemmel siyahın üzerinde yaşayan canlı renkler ile izleyiciye üstün bir görüntü deneyimi sunuluyor.

4K Picture Perfection Teknolojisi ile geliştirilmiş Ultra HD çözünürlüğe sahip Arçelik OLED TV, HDR, Wide Color Gamut, Micro Dimming özelliklerini de içinde barındırıyor. Daha yüksek kontrasta sahip görüntüyü sunan HDR, daha geniş renk yelpazesi ile en gerçekçi renkleri sunan Wide Color Gamut, karanlık sahnelerde bile en ince detayları ortaya çıkartan Micro Dimming teknolojisi Arçelik OLED TV’nin öne çıkan diğer özellikleri.

Arçelik OLED TV, 3D Sound teknolojisine de sahip.

LaCie’den sudan korkmayan depolama cihazı

Sıcak yaz günlerini havuz-deniz kenarında geçirenler, bol bol fotoğraf ve video çekenler için sudan korkmayan bir depolama ürünü çıktı. LaCie’nin yeni diski Rugged Thunderbolt ister suya düşsün, isterse kumların arasında kaybolsun, suya, toza ve basınca dayanıklı olması sebebiyle, içinde yer alan fotoğraf, video ve diğer tüm dosyalarınızı güvenli bir şekilde depoluyor.

IP54 standartlarında olan LaCie Rugged Thunderbolt, her türlü su sıçramalarına ve ıslanmalara karşı dayanıklı olarak tasarlanmış. Bu sayede deniz ve havuz kenarlarında güvenli kullanım sunuyor. Entegre thunderbolt kablosuyla kullanıcılara ultra hızlı veri aktarımı imkânı sağlayan ürün, 4 GB veriyi 10 saniyede aktarabiliyor. Ürün, aynı zamanda USB 3.0 arabirimi üzerinden de aktarım yapabiliyor.

Maksimum 380 gram ağırlığında olan LaCie Rugged Thunderbolt’un 250 GB, 500 GB, 1 TB ve 2 TB kapasite alternatifleri bulunuyor.



LG’den çift yollu 600 w’lık hoparlör

Evde ya da mekânlarda kullanılmak üzere LG tarafından tasarlanan LGLOUDR FH6 hoparlör, çift yollu 600W’lık ses çıkışı ve müziğin ritmine göre yanan 64 farklı kombinasyona sahip ışık çizgileriyle kulüplerdeki ses deneyimini eve taşımayı hedefliyor. Hoparlör, yatay ve dikey olarak konumlandırılabiliyor.

Bluetooth özelliği ile üç farklı mobil alete bağlanma ve şarkı listesi oluşturma özelliğine sahip olan LG LOUDR FH6 hoparlör, sistem uyku pozisyonundayken bile bluetooth ile müzik gönderimi yapıldığında otomatik olarak devreye giriyor. Özel DJ efektleriyle üzerinde bulunan diski çevirerek farklı ses efektleri de yaratılabiliyor.

Hoparlörün sound sync ile uyumlu teknolojisi ile LG TV’lerin kablo kullanmadan sisteme bağlanmasını mümkün kılıyor. Hoparlör, tek bir tuşla her türlü şarkıyı karaoke parçasına dönüştürüyor.