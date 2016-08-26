Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, üst düzey hükümet yetkilileri ve bürokratların katılımıyla açılıyor.

Açılışa, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic, Gürcistan Başbakan Birinci Yardımcısı Dimitri Kumsisihvili'nin yanı sıra çok sayıda ülkenin ulaştırma ve ekonomi bakanları da açılışa geldi.

Normalde 16.00'da açılması beklenen Köprü'nün açılışının biraz gecikeceği belirtildi.

Güvenlik önlemleri üst düzeyde

Tören alında ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma atlı birlikleri devriye görevi yaparken, özel harekat polisleri de yüksek noktalara yerleşti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na ait bir helikopter tören alanı üzerinde devriye uçuşlarına başladı.

Üzerlerinde uçaksavar ve ağır makinalı silahların bulunduğu ağır silahlarla donatılmış zırhlı askeri araçlar, bölgeye hakim bir noktaya konuşlandırıldı. Askeri araçlar tören boyunca güvenlik tedbirleri kapsamında görev yapacak.

Gemi trafiği durdu

Sahil Güvenlik ile donanmaya bağlı gemiler Karadeniz girişinde ve boğazda devriye görevi yapmaya başladı. Boğazdan gemi geçiş trafiği de tören nedeniyle durduruldu.

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Geçiş 9.90 TL

36 ayda bitirilmesi öngörülen proje 27 ayda tamamlandı. 4 gidiş-4 geliş toplam 8 şeritten oluşan Köprü aynı zamanda bir şerit gidiş bir şerit geliş raylı sistemi de içerisinde barındırıyor.

Köprü'den geçiş ücreti 3 dolar olarak açıklandı. Dolar kurunun 1 Ocak'tan baz alınması nedeniyle geçişler KDV dahil 9.90 TL olacak.

8.5 milyar liraya mal olan 3. Köprü'den bayram esnasında geçişler ücretsiz. Açılıştan bayrama kadar olan sürede ise ücretsiz olup olmayacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

Ağır vasıtaların sadece yeni Köprü'yü kullanması için çalışma yapılıyor. Çalışma sonuç verirse 2. Köprü'yü (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) kullanan araçlar artık sadece 3. Köprü'den geçiş yapabilecek.