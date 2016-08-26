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Askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na bağlandı

Tüm askeri sağlık kuruluşlarının, ülke genelinde eş zamanlı olarak Sağlık Bakanlığına bağlandığı bildirildi.
Askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na bağlandı
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, askeri hastanelerin sivilleştiği, 26 ilde 32 hastaneyle bir rehabilitasyon ve bakım merkezi başkanlığının, Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet vermeye başladığı ifade edildi. 

Sağlık kuruluşlarının Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı olacağı belirtilen açıklamada, bakanlık tarafından işletilecek hastanelerin, yeni dönemde daha güçlü hale getirilmiş bir kadroyla gazilere, şehit yakınlarına, askeri personele ve vatandaşlara aynı kalitede hizmet vermeyi sürdüreceği vurgulandı.

Hakkaniyetli ve kaliteli sağlık hizmetinin daha erişilebilir nitelik kazanacağını ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri birlik ya da kıtalardaki stratejik ve kritik sağlık hizmetleri yine silahlı kuvvetler sağlık personelince verilmeye devam edecektir. Hizmetlerin sona erdirilmesi ya da aksatılması söz konusu olmayacaktır. Hizmetler güçlendirilmiş şekilde verilmeye devam edecektir. Bu bağlanma öncesinde de askeri hastanelerimizle sivil hastanelerimiz birçok iş birliği gerçekleştirmiştir. Uygulama ülkenin daha güçlü bir ordu ve sağlık hizmetine kavuşmasına imkan tanıyacaktır. Bakanlığımıza bağlanan askeri hastaneler, FETÖ davası sebebiyle devir alınan hastaneler ile karıştırılmamalı ve bir tutulmamalıdır. Tüm askeri sağlık kuruluşları, bugün saat 17.00'de ülke genelinde eş zamanlı olarak Sağlık Bakanlığına bağlanmıştır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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