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Hatay'da minibüs devrildi: 8 ölü

Yayladağı karayolunda meydana gelen kazada 8 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Hatay'da minibüs devrildi: 8 ölü
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Hatay'da bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, Antakya-Yayladağı karayolu Şenköy mevkisinde kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bölgede jandarma ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

Kazada aralarında çocukların da olduğu 8 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 18 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

"Türkiye'ye kaçak giren Suriyeliler araçtaydı"

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kalkan, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan kazanın acı bir durum olduğunu söyledi.

Araçta bulunanların Suriyeli olduğunu ve Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini belirten Kalkan, şöyle devam etti:

"Maalesef aldığımız bilgiler, hızlı gelen, Türkiye'ye kaçak yollarla giren Suriyeli vatandaşların taşındığı bir araç, Şenköy'den aşağı inerken tekeri patlaması sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. 8 Suriyeli vefat etti, 18 yaralı da Antakya'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Acı bir durum, ölenlere rahmet diliyoruz. Bu tür kaçak yollarla girenleri bizim taşıyıcı arkadaşların taşımamaları, konuyu emniyete, jandarmaya intikal ettirmeleri gerektiği halde böyle bir yola başvurulması sonucu maalesef bu tür acı vakalarla karşılaşıyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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