27 Ağustos 2016 Cumartesi
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İtalya'da bilanço ağırlaşıyor

Depremde hayatını kaybeden 35 kişinin cenaze töreninin yapıldığı bugün, depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 290'a yükseldi
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor
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İtalya'nın orta kesiminde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 290'a çıktı.

Başkent Roma’nın 140 kilometre doğusundaki Accumoli’de salı günü yerel saatle 03.36’da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren ve enkaz altından çıkarılan 2'si çocuk 35 kişi için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Deprem bölgesindeki Ascoli Piceno’da yapılan cenaze törenine, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Senato Başkanı Pietro Grasso, Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini, Başbakan Matteo Renzi de katıldı.

6 milyon 120 bin euro toplandı

Cumhurbaşkanı Mattarella, deprem nedeniyle mağdur olanları yalnız bırakmayacaklarını desteklerini sürdürüceklerini bildirdi.

Enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı da 290 olarak güncellendi.

Öte yandan, Sivil Savunma Birimi tarafından depremzedeler için oluşturulan kısa mesajla yardım toplama fonunda şu ana kadar 6 milyon 120 bin euro toplandığı açıklandı.

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