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Konvoy saldırısında şehit düşen er toprağa verildi

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırıda şehit düşen Çaybaşı toprağa verildi
Konvoy saldırısında şehit düşen er toprağa verildi
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Artvin'in Şavşat ilçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Er Fatih Çaybaşı, memleketi Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Çaybaşı'nın (24) Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınması amacıyla götürüldüğü Çarşı Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki babaevinden askeri tören mangası tarafından alındı.

Şehidin cenaze daha sonra Terzibaba Cami'si önündeki katafalka konuldu. Burada şehit er Çaybaşı için ikindi vakti tören düzenlendi.

Kılıçdaroğlu törene katıldı

Törene, şehidin babası Şevket, annesi Zöhre, 8 yaşındaki kardeşi Zeynep Ecren Çaybaşı, dayısı Harun Keçeci'nin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Müftüsü Yavuz Karabayır, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Müftü Karabayır'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehit Er Çaybaşı'nın naaşı, askeri tören mangasınca ve vatandaşların tekbirleri eşliğinde bir süre omuzlarda taşınarak, top arabasına konuldu. Şehit Er Çaybaşı'nın naaşı top arabasına götürülürken, Kılıçdaroğlu ile Canikli de tabutun taşınmasına yardım etti.

Şehit Çaybaşı'nın naaşı daha sonra bir süre top arabasıyla götürülerek, cenaze nakil aracına alındı. Top arabasının arkasından vatandaşlar ile yürüyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Başbakan Yardımcısı Canikli, şehit er Çaybaşı'nın naaşının cenaze nakil aracına konulması sonrası alandan ayrıldı.

Baba Şevket ve anne Zöhre Çaybaşı çiftinin tek erkek çocuğu olan şehit Çaybaşı'nın cenazesi daha sonra götürüldüğü Garnizon Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Defin işlemi sırasında Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Vali Arslantaş, şehidin mezarına kürekle toprak attı.

Defin işlemi sırasında şehit er Çaybaşı için Kuran-ı Kerim okundu.

Törende, Kılıçdaroğlu ile Canikli'nin arasında cenaze namazı kılan baba Şevket Çaybaşı'nın metanetini koruduğu, annesi Zöhre Çaybaşı'nın güçlükle ayakta durduğu, tek kardeşi olan Zeynep Ecren Çaybaşı'nın ise cep telefonu ile ağabeyinin tabutunun götürülüşünü görüntülemeye çalıştığı gözlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Bakanı İsmail Kahraman'ın yanı sıra törene bazı bakanlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü adına da çok sayıda çelenk gönderildi.

Cenaze töreni sonrası, teröre tepki yürüyüşü

Cenaze törenin ardından, Terzibaba Cami'si önünde bir araya gelen ve 40 sivil toplum kuruluşundan oluşan Milli İrade Platformu öncülüğündeki grup, terörü lanetlemek amacıyla "Büyük Erzincan Yürüyüşü" düzenledi.

Camiden şehit Fatih Çaybaşı'nın defnedildiği şehitliğe kadar yürüyerek, teröre tepki gösteren gruptakiler, tekbirler eşliğinde, terör örgütleri aleyhine slogan attı.

Ellerinde dev bir Türk bayrağı da taşıyan gruptakiler, şehit Fatih Çaybaşı'nın defnedilmesinin ardından dağıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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