28 Ağustos 2016 Pazar
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Türk jetleri YPG'yi vurdu, tanklar içeri girdi

Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında bölgede bu sabah büyük bir askeri hareketlilik yaşanıyor
Türk jetleri YPG'yi vurdu, tanklar içeri girdi
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Fırat Kalkanı Harekâtı devam ediyor... Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinin hemen karşısındaki Cerablus'a gerçekleştirilen harekâtta dün 1 asker şehit olmuş, 3 asker de yaralanmıştı. Bölgede bu sabah büyük bir askeri hareketlilik yaşanıyor.

Gaziantep'in Suriye sınırındaki ilçesi olan Karkamış'ın karşısında başlatılan harekattaki çatışmalarda 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin ise yaralandığı Cerablus'a sabah erken saatlerinde askeri sevkiyat yapıldı.

Yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı Cerablus'a 2 tank eşliğinde sınırdan içeri askeri mühimmat kamyonu ve ZPT'lerin (Zırhlı Personel Taşıyıcı) giriş yaptığı görüldü.

Öte yandan gece boyunca Cerablus'un iç noktaları ve güneyindeki bazı hedefler tank ve obüslerle vuruldu. Sabah erken saatlerde ise çatışma ve patlama sesleri Karkamış ilçesinden duyuldu.

Reuters: Türk jetleri YPG'yi vurdu

Reuters'ın Türk güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Türk savaş uçakları ve topçu birliklerinin, Suriye'nin kuzeyinde YPG hedeflerini vurduğu aktarıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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